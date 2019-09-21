Обманули еще одного "инвестора"

В этот четверг 40-летняя жительница Силламяэ сообщила в полицию, что в конце августа ей позвонил незнакомый человек и предложил возможность начать торговлю на э-бирже и инвестировать деньги. Следуя указаниям неизвестного, женщина заплатила 2000 евро. Несмотря на обещания, обратно деньги женщина не получила.

Датчик угарного газа спас

18 сентября в 8.34 спасатели получили вызов на улицу Пярна, где в квартире жилого дома сработал датчик угарного газа. Прибывшие на место спасатели установили, что в квартире с газовым бойлером имеется небольшая утечка угарного газа. Спасатели порекомендовали владельцу обратиться в газовую фирму и пока не пользоваться бойлером.

Аферисты взяли заем на имя жертвы

В четверг 67-летний житель Йыхви заявил в полицию, что на его имя без его ведома взято два кредита. Первоначальная сумма ущерба - 4855,50 евро.

Нападение на улице

19 сентября возле многоквартирного дома по улице Сыпрузе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве неизвестный ударил 50-летнего мужчину, чем нанес потерпевшему телесное повреждение.

Мужчина и женщина подверглись насилию

19 сентября в квартире по улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве 80-летнего мужчину ударила его бывшая супруга в возрасте 62 лет. Полицейские доставили женщину в вытрезвитель.

19 сентября во дворе дома по улице Виру в Кивиыли 50-летний мужчина несколько раз ударил 37-летнюю женщину. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

В Нарве обчистили ангар

В период с 29 августа по 14 сентября из ангара по улице Вабадузе, 3 в Нарве украли катер "SeaDoo", два лодочных прицепа, водные лыжи, доску для серфинга, газовое устройство, надувные водные "банан" и "ватрушку", два сноуборда, скутер, спасательные жилеты и гидрокостюмы. Личность предполагаемого правонарушителя потерпевшему известна. Суммарный ущерб - 22820 евро.

Украл у бывшей возлюбленной кольцо

19 сентября в полицию сообщили, что в квартире по улице Суур в Нарве 33-летний мужчина украл у своей бывшей спутницы жизни золотое обручальное кольцо стоимостью 270 евро.

Крупная квартирная кража

В период с 11 по 19 сентября злоумышленники проникли через окно в квартиру по улице Тиймана в Нарве и украли золотой браслет-цепочку, 3000 евро наличными, три бутылки крепкого алкоголя, ноутбук и ключ от легкового автомобиля "Mercedes-Benz". Размер нанесенного кражей ущерба - 9050 евро.

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