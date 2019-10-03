ВРЕМЯ: Под тяжестью снега в Иллука сломались 1000 яблоней

Никто из старожилов не помнит когда-либо прежде подобного шторма так рано осенью.

Утром, когда жители проснулись и вышли на улицу, они увидели, что земля покрыта слоем снега толщиной почти четверть метра. С телег пересели на сани и дровни. В результате обильного снегопада и шторма толстым снежным покрывалом оказались укрыты и деревья.

Позднее выяснилось, что в районе Куремяэ - Иллука - Пагари снег проделал масштабную разрушительную работу. Примерно у 1000 яблонь под тяжестью снега сломались ветки, причем многие деревья переломились пополам. Общая сумма ущерба достигает 500 крон. ("Põhja Kodu", 30 сентября 1939 г.)

Ахтмесцы жалуются на поврежденные газоны и тротуары

Жители улицы Яанику в Ахтмеской части Кохтла-Ярве, вытерпевшие большие неудобства, когда возле их домов велись раскопки для замены канализационных труб, бьют тревогу. Их беспокоит, что строители, восстановив дорожное полотно, оставили после себя разбитые большегрузными машинами газоны и тротуары.

- Дорога у нас теперь хорошая, но посмотрите, что творится по сторонам: землю на газонах так изъездили тяжелые грузовики, что теперь на ней, наверное, и трава весной не пробьется, тротуар тоже разбит, - высказывает недовольство ахтмесцев житель дома №10 по улице Яанику Вадим Иванов. - Читаем в газете, что инженер по надзору поставил за восстановление улицы Яанику четверку. Как же так?