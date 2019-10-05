ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Ирене Кяосаар

Однако по крайней мере с одним большим начинанием - переездом Фонда интеграции в Нарву - получилось иначе. Двадцать работников государственного целевого учреждения, с начала года трудившиеся в приграничном городе на съемных площадях, на этой неделе разместились в своем настоящем доме в Нарве, где под одной крышей с ними действуют теперь также Дом эстонского языка, нарвский театральный центр "Свободная сцена", Нарвская студия ERR и предпринимательский инкубатор "OBJEKT".

Фонд интеграции должны перевести в Нарву реально, а не просто перевесить вывеску с одного места на другое - таков был непоколебимый принцип его руководителя Ирене Кяосаар. "Мы - в самом хорошем смысле слова хороший пример открытости государства к людям", - сказала она на этой неделе. В этом деле не существует аргументов для спора с ней.