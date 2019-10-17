МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 17.10-24.10

Обзор культурных и спортивных мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 17 по 24 октября.
КУЛЬТУРА
Пятница, 18 октября
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - "Целебные свойства юмора", тематический вечер Николая Павленко.
* В Тойласком общественном доме в 17.30 - салонный вечер "Siku ugrimugri": встреча с Рейном Сикком. Открыто салонное кафе. Вход свободный.
* В Нарвском колледже Тартуского университета в 18.00 в рамках дней родственных финно-угорских народов - выступление танцевального коллектива таллиннских ингерманландских финнов "Катая". Вход свободный.
* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - "Suure suvise peo tuules", концерт хоров, посвященный 170-летию Роберта Теодора Хансена.
Суббота, 19 октября
* В каминном зале Куремяэской библиотеки в 12.00 - поэтический вечер.
* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 15.00 - "Очей очарованье", концерт академического женского хора "Лада". Дирижер Лидия Брагина, аккомпаниатор Инна Бадина. Вход свободный.
* В нарвском театральном центре "Vaba lava" в 18.00 - "Преображение, или Швабракадабра", спектакль театра "НитьЯ" (Екатеринбург). Билеты - 18-23 евро.
Воскресенье, 20 октября
* В помещениях по ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 11.30 - "Подарки от березки", спектакль театра "Ильмарине". Билет - 3,50 евро.
* В клубе "Ахтме" - открытие творческого сезона: в 13.00 - праздничный концерт "Мы вместе". Вход бесплатный. Информация: www.ahtmeklubi.ee, тел. 332 2061, 507 4616.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 16.00 ансамбль народного танца Таллиннского технического университета "Кульюс" отмечает 70-летие юбилейным концертом "Восьмиугольник". Билеты будут продаваться в центре культуры за час до начала концерта, только за наличные. Цена билета - 10 евро, для пенсионеров и детей до 12 лет - 5 евро.
Понедельник, 21 октября
* В Ийзакуской библиотеке с 12.00 до 15.00 - литературно-музыкальное кафе. Насладимся кофе и пирожными, почитаем любимые стихи, послушаем музыку, доступны бесплатные книги.
Вторник, 22 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 творческую мастерскую для молодежи проведет писатель, журналист и телеведущая Катрин Паутс; в 17.30 - вечер встречи с Катрин Паутс.
* В Ийзакуской библиотеке в 16.00 - поэтическо-музыкальная программа "Keel kõneleb kõiksusega" / "Язык говорит со вселенной": стихи представят гимназисты Марлеэн Лойк и Айла Юргенсон, на гитаре солирует Эгерт-Оскар Вяльяотса.
Среда, 23 октября
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - встреча с автором выставки живописи художником Альбертом Беляковым (Нарва). Выставка открыта до 7 ноября.
* В Алайыэском общественном доме в 17.00 - поэтический вечер.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - концерт "Вольфганг и Констанция" из серии "Письма любви": музыку Моцарта исполняют Роберт Траксманн (скрипка) и Стен Хейноя (рояль), письма читает Ану Ламп. Билеты - 10-12 евро.
Четверг, 24 октября
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19) в 15.30 - вечер встречи с фольклористом, писателем и культурологом Марью Кыйвупуу, презентация книги "Pärandiaabits lastele ja suurtele".
* В малом зале Йыхвиской центральной библиотеки в 16.00 - "Разговоры за чаем: юмор в эстонском звучании". Час юмора с литератором Николаем Павленко и аккордеонисткой Реэни Пайник.
* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - "Kujutluse võim ehk Koomiliste sketšide õhtu" / "Сила воображения, или Вечер комических скетчей", спектакль импротеатра "Impeerium". Билеты - 10-12 евро.
СПОРТ
Четверг, 17 октября
* В центре оздоровительного спорта "Äkke" в 17.00 - этап серии по велокроссу "Äkke".
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - открытие 17-го сезона Мяэтагузеского турнира по викторине.
Пятница, 18 октября
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 15.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по шахматам; день первый.
* На искусственном газоне у Ахтмеской гимназии в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Ярве II" (Кохтла-Ярве) - "Нарва-Транс II".
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, первая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Balteco" (Таллинн).
Суббота, 19 октября
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по шахматам; день второй.
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по русским шашкам среди ветеранов.
* В Айду-Лийва в 12.00 - марафонское ориентирование "Jõhvika".
* На стадионе "Калев-Фама" в Нарве в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Нарва-Транс" - Маардуская городская команда.
Воскресенье, 20 октября
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по шахматам; день третий.
* В Йыхвиском спортхолле в 11.00 - открытый чемпионат Йыхви и Ида-Вирумаа по волейболу среди женщин.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Ярве" (Кохтла-Ярве) - ФК "Левадия U21" (Таллинн).
* На стадионе "Калев" в Силламяэ в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Калев" (Силламяэ) - ФК "Вольта II" (Пыхья-Таллинн).
* В центре оздоровительного спорта "Äkke" в 17.00 - этап серии по велокроссу "Äkke".
Вторник, 22 октября
* На стадионе "Калев-Фама" в Нарве в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу: "Нарва-Транс" - ФК "Eston Villa" (Таллинн).
РАЗНОЕ
Суббота, 19 октября
* В Нарвском колледже Тартуского университета в 11.00 - блошиный рынок.
* В Таммикуском народном доме в 12.00 - осенний праздник. Танцы под музыку Олега Мяэ из Раквере. Специальные гости. Билеты (5 евро) в продаже в Йыхвиском общественном доме и Таммикуском народном доме. Информация по тел. 5858 7381.
Понедельник, 21 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 10.00 до 14.00 - изготовление из папье-маше сказочных героев и животных; для детей.
Вторник, 22 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 10.00 до 14.00 - изготовление из папье-маше сказочных героев и животных, для детей; с 10.00 до 18.00 - игры с медведями, для детей.
* В Кивиылиском народном доме с 10.00 до 13.00 - Кивиылиская ярмарка труда.
Среда, 23 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 10.00 до 18.00 - игры с медведями, для детей.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по изготовлению кармашков для мелочей. Информация по тел. 337 0536, отдел детской литературы, Герри Оргма.
* В Ийзакуской библиотеке в 17.00 - компьютерное обучение "Возможности и использование портала lugeja.ee".
Четверг, 24 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 10.00 до 14.00 - изготовление из папье-маше сказочных героев и животных, для детей; с 10.00 до 18.00 - игры с медведями, для детей.
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