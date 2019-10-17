МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 17.10-24.10

СПОРТ

Четверг, 17 октября

* В центре оздоровительного спорта "Äkke" в 17.00 - этап серии по велокроссу "Äkke".

* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - открытие 17-го сезона Мяэтагузеского турнира по викторине.

Пятница, 18 октября

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 15.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по шахматам; день первый.

* На искусственном газоне у Ахтмеской гимназии в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Ярве II" (Кохтла-Ярве) - "Нарва-Транс II".

* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, первая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Balteco" (Таллинн).

Суббота, 19 октября

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по шахматам; день второй.

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по русским шашкам среди ветеранов.

* В Айду-Лийва в 12.00 - марафонское ориентирование "Jõhvika".

* На стадионе "Калев-Фама" в Нарве в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Нарва-Транс" - Маардуская городская команда.

Воскресенье, 20 октября

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по шахматам; день третий.

* В Йыхвиском спортхолле в 11.00 - открытый чемпионат Йыхви и Ида-Вирумаа по волейболу среди женщин.

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Ярве" (Кохтла-Ярве) - ФК "Левадия U21" (Таллинн).

* На стадионе "Калев" в Силламяэ в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Калев" (Силламяэ) - ФК "Вольта II" (Пыхья-Таллинн).

* В центре оздоровительного спорта "Äkke" в 17.00 - этап серии по велокроссу "Äkke".

Вторник, 22 октября

* На стадионе "Калев-Фама" в Нарве в 19.00 - Кубок Эстонии по футболу: "Нарва-Транс" - ФК "Eston Villa" (Таллинн).

РАЗНОЕ

Суббота, 19 октября

* В Нарвском колледже Тартуского университета в 11.00 - блошиный рынок.

* В Таммикуском народном доме в 12.00 - осенний праздник. Танцы под музыку Олега Мяэ из Раквере. Специальные гости. Билеты (5 евро) в продаже в Йыхвиском общественном доме и Таммикуском народном доме. Информация по тел. 5858 7381.

Понедельник, 21 октября

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 10.00 до 14.00 - изготовление из папье-маше сказочных героев и животных; для детей.

Вторник, 22 октября

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 10.00 до 14.00 - изготовление из папье-маше сказочных героев и животных, для детей; с 10.00 до 18.00 - игры с медведями, для детей.

* В Кивиылиском народном доме с 10.00 до 13.00 - Кивиылиская ярмарка труда.

Среда, 23 октября

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 10.00 до 18.00 - игры с медведями, для детей.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по изготовлению кармашков для мелочей. Информация по тел. 337 0536, отдел детской литературы, Герри Оргма.

* В Ийзакуской библиотеке в 17.00 - компьютерное обучение "Возможности и использование портала lugeja.ee".

Четверг, 24 октября

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 10.00 до 14.00 - изготовление из папье-маше сказочных героев и животных, для детей; с 10.00 до 18.00 - игры с медведями, для детей.