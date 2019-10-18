В центре Йыхви столкнулись четыре транспортных средства

В пятницу в полдень в Йыхви столкнулись четыре транспортных средства, в результате чего движение было на какое-то время нарушено.
Примерно в 12 часов дня у бывшего почтамта на улице Раквере в Йыхви столкнулись три легковых автомобиля и линейный автобус.
На основании первоначального осмотра можно было предположить, что авария произошла, когда одна из машин затормозила, а уже ехавшие за ней автомобили и автобус врезались сзади в двигавшийся впереди транспорт. Авария произошла непосредственно перед пешеходным переходом. Полиция оградила место происшествия лентами и регулировала движение на месте.
Пресс-представитель Идаской префектуры Кристина Костина сказала, что на место происшествия выезжала также скорая помощь и медики проверили находившихся в транспортных средствах людей. По первоначальным данным, никто серьезно не пострадал.