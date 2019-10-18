Сб, 19.10.2019
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В центре Йыхви столкнулись четыре транспортных средства

Причиной цепного столкновения транспорта на улице Раквере в Йыхви могло стать то, что ехавший впереди автомобиль остановился, чтобы пропустить пешехода, а водители следовавших за ним машин и автобуса среагировать не успели.

ФОТО: Эрик Калда / Põhjarannik

В пятницу в полдень в Йыхви столкнулись четыре транспортных средства, в результате чего движение было на какое-то время нарушено.

Примерно в 12 часов дня у бывшего почтамта на улице Раквере в Йыхви столкнулись три легковых автомобиля и линейный автобус. 

На основании первоначального осмотра можно было предположить, что авария произошла, когда одна из машин затормозила, а уже ехавшие за ней автомобили и автобус врезались сзади в двигавшийся впереди транспорт. Авария произошла непосредственно перед пешеходным переходом. Полиция оградила место происшествия лентами и регулировала движение на месте.

Пресс-представитель Идаской префектуры Кристина Костина сказала, что на место происшествия выезжала также скорая помощь и медики проверили находившихся в транспортных средствах людей. По первоначальным данным, никто серьезно не пострадал.

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