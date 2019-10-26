СВОДКА ПОЛИЦИИ: На шоссе столкнулись три автомашины

24 октября в 16.40 50-летний водитель, управлявший грузовиком "Mercedes-Benz Axor", на 165-м километре шоссе Таллинн - Нарва, на перекрестке Котинука - Йыхви, не пропустил двигавшийся по главной дороге автомобиль "Kia Sportage", которым управлял 30-летний водитель.
В результате столкновения обе машины перекрыли движение автомобилю "Jeep Grand Cherokee". Водитель "Kia" и находившийся в автомобиле пятилетний мальчик были доставлены в Ида-Вирускую центральную больницу. Обстоятельства аварии выясняются.
Украдена ограда
В Алутагузеской волости в период времени с 1 августа по 11 сентября была украдена металлическая ограда. Сумма ущерба - 1976 евро.
С поддельной визой находилась в Эстонии
24 октября на пограничном пункте в Нарве проверили пассажирку автобуса, выезжавшего из Эстонии. В предъявленном гражданкой РФ (1987 года рождения) паспорте отметки о пересечении границ государств Шенгенской зоны и Черногории были полностью сфальсифицированы. Шенгенская виза гражданки РФ была признана недействительной. Нарушительнице назначили трехгодичный запрет на въезд, после чего она была отправлена в Россию.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.