СВОДКА ПОЛИЦИИ: На шоссе столкнулись три автомашины

В результате столкновения обе машины перекрыли движение автомобилю "Jeep Grand Cherokee". Водитель "Kia" и находившийся в автомобиле пятилетний мальчик были доставлены в Ида-Вирускую центральную больницу. Обстоятельства аварии выясняются.

Украдена ограда

В Алутагузеской волости в период времени с 1 августа по 11 сентября была украдена металлическая ограда. Сумма ущерба - 1976 евро.

С поддельной визой находилась в Эстонии

24 октября на пограничном пункте в Нарве проверили пассажирку автобуса, выезжавшего из Эстонии. В предъявленном гражданкой РФ (1987 года рождения) паспорте отметки о пересечении границ государств Шенгенской зоны и Черногории были полностью сфальсифицированы. Шенгенская виза гражданки РФ была признана недействительной. Нарушительнице назначили трехгодичный запрет на въезд, после чего она была отправлена в Россию.