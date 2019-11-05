Вт, 5.11.2019
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Бронепоезд привезет историю в города Ида-Вирумаа

Разъезжающий с начала нынешнего года по Эстонии бронепоезд к концу года прибудет в Нарву.

ФОТО: Сандер Ильвест / Scanpix

Построенный для рассказа об истории Освободительной войны бронепоезд "Wabadus" сделает в Ида-Вирумаа четыре остановки, во время которых в музее на колесах можно будет послушать и увидеть связанные с Освободительной войной истории.

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28 ноября прошлого года 100-летие с начала Эстонской Освободительной войны отметили строительством бронепоезда. Бронепоезд №7, которому дали название "Wabadus", начал свой путь по дорогам былых боев и за год совершил круг по Эстонии. Последнюю остановку поезд сделает в Нарве.

Историческое время 

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