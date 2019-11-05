Бронепоезд привезет историю в города Ида-Вирумаа

Разъезжающий с начала нынешнего года по Эстонии бронепоезд к концу года прибудет в Нарву.

Построенный для рассказа об истории Освободительной войны бронепоезд "Wabadus" сделает в Ида-Вирумаа четыре остановки, во время которых в музее на колесах можно будет послушать и увидеть связанные с Освободительной войной истории.