СВОДКА ПОЛИЦИИ: Пешеходы без светоотражателя попали под машину
4 ноября примерно в 7.05 возле дома по улице Кулгу, 8 в Нарве 57-летний водитель легкового автомобиля "Chrysler Voyager" наехал на 18-летнего юношу, передвигавшегося в темной одежде и без светоотражателя. Пешехода доставили в Нарвскую больницу.
В тот же день в 17.13 возле дома №4 по улице Креэнхольми в Нарве 36-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем "Renault Clio", сбила на пешеходном переходе 76-летнего мужчину, который тоже не имел при себе светоотражателя. Пешехода доставили в Нарвскую больницу.
В Нарве угнали грузовик
5 ноября в полицию сообщили, что в период с 15.00 до 19.00 на улице Палли в Нарве злоумышленник, личность которого пока не установлена, угнал грузовик. Машину позднее нашли на улице Йоала в Нарве.
Нападение на улице
5 ноября возле торгового центра в Нарве 36-летнюю женщину ударила ее знакомая.
Поднял руку на жену
4 ноября в квартире по улице Калеви в Кохтла-Ярве 24-летний мужчина ударил свою супругу.
Врезала мужчине
5 ноября в квартире по улице Выйду в Нарве 63-летняя женщина в ходе совместного распития спиртных напитков ударила 50-летнего мужчину. Женщина задержана в качестве подозреваемой.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.