СВОДКА ПОЛИЦИИ: Пешеходы без светоотражателя попали под машину

В тот же день в 17.13 возле дома №4 по улице Креэнхольми в Нарве 36-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем "Renault Clio", сбила на пешеходном переходе 76-летнего мужчину, который тоже не имел при себе светоотражателя. Пешехода доставили в Нарвскую больницу.

В Нарве угнали грузовик

5 ноября в полицию сообщили, что в период с 15.00 до 19.00 на улице Палли в Нарве злоумышленник, личность которого пока не установлена, угнал грузовик. Машину позднее нашли на улице Йоала в Нарве.

Нападение на улице

5 ноября возле торгового центра в Нарве 36-летнюю женщину ударила ее знакомая.

Поднял руку на жену

4 ноября в квартире по улице Калеви в Кохтла-Ярве 24-летний мужчина ударил свою супругу.

Врезала мужчине

5 ноября в квартире по улице Выйду в Нарве 63-летняя женщина в ходе совместного распития спиртных напитков ударила 50-летнего мужчину. Женщина задержана в качестве подозреваемой.

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