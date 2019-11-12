ВРЕМЯ: Нашествие крыс наносит большой ущерб

Говорят, крысы настолько обнаглели, что шныряют по подвалам и кладовым средь бела дня, прогрызая тару, в которой хранятся пищевые продукты. Особенно большие убытки терпят владельцы подвалов, закупившие на зиму картофель. Крысы его грызут, делая клубни совершенно непригодными для продажи. Также понесли ощутимый ущерб те горожане, которые сделали неприкосновенный запас из муки, круп и прочих продуктов и которые хранили их в помещениях, отделенных от квартир, так как крысы местами прогрызли мешки, и хранившиеся в них продукты рассыпались. ("Põhja Kodu", 8 ноября 1939 г.)

Есть ли причина для паники?

Свиной грипп - тема, о которой говорится в последние недели чаще всего. Чиновники здравоохранения беспрестанно утверждают, что причины для паники нет - свиной грипп якобы не страшнее обычного. Последний подкашивает людей едва ли не больше. Инспекция здравоохранения сообщила теперь, что не всем пациентам с подозрением на грипп проводят анализы - в каждом отдельном случае это решает семейный врач.

В то же время люди ежедневно узнают о все более широком распространении нового гриппа в наших соседних странах - это иллюстрируют сюжеты-фотоснимки людей в масках, панически атакующих аптеки, а также статистические цифры о летальных исходах. Что должен думать человек, когда слышит утверждения эстонского министра социальных дел, что наша страна готова к борьбе со свиным гриппом, хотя у нас нет ни капли вакцины, в то время как финские чиновники говорят о намерении вакцинировать все население?

Где истина об опасности заражения? Неужели снова где-то посередине? Если вспомним успокаивающие заявления наших чиновников в 90-х годах, когда государство проспало вторжение ВИЧ-инфекции, то это сильно поколебало веру в способность наших деятелей медицины прогнозировать и предупреждать.