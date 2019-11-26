СВОДКА ПОЛИЦИИ: Три человека в Силламяэ пострадали в ДТП

23 ноября в 10.53 в Силламяэ у дома №25 по улице Чкалова 53-летняя женщина, сдавая назад на своем кроссовере "Toyota Land Cruiser", наехала на 72-летнюю женщину. Пешеход доставлена в Ида-Вирускую центральную больницу.

Со стройки похищена техника

В период с 22 по 23 ноября со строительного объекта, что на улице Рави в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, была похищена строительная техника. Размер ущерба уточняется.

Избил пожилую мать

23 ноября в квартире на улице Олеви в Кохтла-Ярве 59-летний мужчина избил свою 83-летнюю мать. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

Ударил брата ножом

22 ноября 67-летний мужчина в квартире на улице Яама в Йыхви ударил ножом своего брата. Подозреваемый в преступлении задержан.

Проявил насилие по отношению к дочери

22 ноября в полицию сообщили, что в квартире на улице Папли в Кивиыли 37-летний мужчина проявил физическое насилие в отношении своей 15-летней дочери.

Ограбил спутницу жизни

24 ноября в полицию сообщили, что на улице Даумана в Нарве 45-летний мужчина избил свою 42-летнюю сожительницу. Он также отнял у нее телефон и скрылся.

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