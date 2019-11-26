СВОДКА ПОЛИЦИИ: Три человека в Силламяэ пострадали в ДТП
22 ноября в 15.30 в Силламяэ на перекрестке шоссе Таллинн - Нарва и улицы И. Павлова автомобиль "Volkswagen Passat Variant", которым управлял 73-летний водитель, не пропустил двигавшийся по главной дороге грузовик "Volvo FH12", которым управлял 46-летний водитель. Водитель легкового автомобиля и находившаяся там женщина 72 лет пострадали в результате столкновения и были доставлены в Нарвскую больницу.
23 ноября в 10.53 в Силламяэ у дома №25 по улице Чкалова 53-летняя женщина, сдавая назад на своем кроссовере "Toyota Land Cruiser", наехала на 72-летнюю женщину. Пешеход доставлена в Ида-Вирускую центральную больницу.
Со стройки похищена техника
В период с 22 по 23 ноября со строительного объекта, что на улице Рави в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, была похищена строительная техника. Размер ущерба уточняется.
Избил пожилую мать
23 ноября в квартире на улице Олеви в Кохтла-Ярве 59-летний мужчина избил свою 83-летнюю мать. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.
Ударил брата ножом
22 ноября 67-летний мужчина в квартире на улице Яама в Йыхви ударил ножом своего брата. Подозреваемый в преступлении задержан.
Проявил насилие по отношению к дочери
22 ноября в полицию сообщили, что в квартире на улице Папли в Кивиыли 37-летний мужчина проявил физическое насилие в отношении своей 15-летней дочери.
Ограбил спутницу жизни
24 ноября в полицию сообщили, что на улице Даумана в Нарве 45-летний мужчина избил свою 42-летнюю сожительницу. Он также отнял у нее телефон и скрылся.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.