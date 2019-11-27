Легендарные "Земляне" открывают Эстонию с Ида-Вирумаа

В 1978 году Андрей Большов и Владимир Киселев собрали новый ансамбль "Земляне", вошедший в историю как первый в России профессиональный коллектив, добавивший к своему названию звучный эпитет "рок-группа", хотя их выступления поражали воображение зрителей не столько роком в чистом виде, сколько спецэффектами, пиротехникой и форсированным звучанием, которые в начале 1980-х использовались не так уж часто. Концерты строились как западные рок-шоу, что прибавляло популярности. По сравнению с современниками они отличались энергичной подачей материала и экспрессивным поведением на сцене.

Сотрудничество с композитором Владимиром Мигулей произвело на свет ряд удачнейших во всех отношениях коммерческих суперхитов, бивших все рекорды популярности того времени. Коллектив записал песни "Красный конь", "Птицы", "Океан" и так далее. Всесоюзными хитами стали песни Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенева "Прости, Земля", а также цикл песен "Каскадеры". Однако визитной карточкой группы стала песня "Трава у дома", которая и сейчас является обязательным атрибутом проводов космонавтов в далекий звездный путь и доброй приметой, сулящей счастливое возвращение.

Общий тираж пластинок группы, выпущенных только фирмой "Мелодия", составил около 15 миллионов экземпляров.

"Земляне" - лауреаты международных конкурсов в Сопоте, Дрездене и Ялте. В 1987 году первыми из российских групп выступили вместе с зарубежной рок-группой "Uriah Heep", а еще через два года их пригласил для серии выступлений в своем парижском театре великий кутюрье Пьер Карден.