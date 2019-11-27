Легендарные "Земляне" открывают Эстонию с Ида-Вирумаа

В пятницу, 29 ноября в 19.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры и в субботу, 30 ноября в 17.00 в нарвском центре культуры "Ругодив" выступит легендарная рок-группа "Земляне". Стоимость билетов - от 17 до 27 евро.
В 1978 году Андрей Большов и Владимир Киселев собрали новый ансамбль "Земляне", вошедший в историю как первый в России профессиональный коллектив, добавивший к своему названию звучный эпитет "рок-группа", хотя их выступления поражали воображение зрителей не столько роком в чистом виде, сколько спецэффектами, пиротехникой и форсированным звучанием, которые в начале 1980-х использовались не так уж часто. Концерты строились как западные рок-шоу, что прибавляло популярности. По сравнению с современниками они отличались энергичной подачей материала и экспрессивным поведением на сцене.
Сотрудничество с композитором Владимиром Мигулей произвело на свет ряд удачнейших во всех отношениях коммерческих суперхитов, бивших все рекорды популярности того времени. Коллектив записал песни "Красный конь", "Птицы", "Океан" и так далее. Всесоюзными хитами стали песни Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенева "Прости, Земля", а также цикл песен "Каскадеры". Однако визитной карточкой группы стала песня "Трава у дома", которая и сейчас является обязательным атрибутом проводов космонавтов в далекий звездный путь и доброй приметой, сулящей счастливое возвращение.
Общий тираж пластинок группы, выпущенных только фирмой "Мелодия", составил около 15 миллионов экземпляров.
"Земляне" - лауреаты международных конкурсов в Сопоте, Дрездене и Ялте. В 1987 году первыми из российских групп выступили вместе с зарубежной рок-группой "Uriah Heep", а еще через два года их пригласил для серии выступлений в своем парижском театре великий кутюрье Пьер Карден.
За сорок с лишним лет неоднократно менялись имена и фамилии участников группы, которая сегодня вновь очень востребована, и "Земляне" выступают с концертной программой, состоящей не только из проверенных временем хитов - есть в ней и новые песни, которые также находят своих поклонников. В Эстонию легендарная группа приезжает впервые. К слову, поклонников в Ида-Вирумаа тут оказалось много - в продаже остались единичные билеты.