Укравший в магазине две бутылки водки оказался за решеткой

Утром 27 ноября 44-летний мужчина украл две бутылки водки в продуктовом магазине, расположенном на Пуру теэ в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве. Совершив кражу, злоумышленник пригрозил охраннику магазина убийством и скрылся с места происшествия. Полиция задержала мужчину поблизости. Ему предъявлено подозрение в ограблении с угрозой применения используемого в качестве оружия предмета.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергея Листова, он ходатайствовал об аресте мужчины, поскольку тот ранее неоднократно наказывался в уголовном порядке, в том числе за аналогичные преступления. Мужчина по-прежнему очень опасен для окружающих.

- В последний раз подозреваемый вышел из тюрьмы на свободу в августе этого года. Ясно, что если человек так быстро совершил новое тяжкое преступление, то он не сделал выводов из назначенного ему наказания и не встал на путь законопослушания, и в связи с его опасностью для окружающих не остается ничего другого, как изолировать его от общества, - добавил Листов.