"ХИТО/Карьямаа" с восьмой попытки завоевала первую победу

"ХИТО/Карьямаа" в Йыхвиском спортхолле начала игру с тартуской командой "Калев/Эстико" под аккомпанемент популярных хитов "Secret Service" бурным спуртом и к седьмой минуте вела в счете - 16:2. И всю игру до финального свистка держала под своим контролем.

К середине игры команда из Ида-Вирумаа лидировала в счете - 48:21. Первая ее победа в сезоне в первой лиге вошла в таблицу со счетом 80:62.

У победителей Вейко Симм набрал 21 очко и взял 11 отскоков. На счету Эдварда Трумма - соответственно 12 и 14 очков. 14 очков - в активе Эрика Рауда, 13 очков - у Урмета Роозимяги, который сделал шесть передач.

Арво Аллер многие годы был одним из лидеров "Карьямаа" и только осенью этого года вышел из состава правления клуба. В победном матче принял участие сын Арво Аллера - 205-сантиметрового роста Мартин Аллер, который принес своей команде два очка и взял два отскока.

В тот вечер была еще одна связь между игрой и портфелем министра сельской жизни, так как у противников самым результативным был Мартен Ярвик, фамилия которого такая же, как и у покинувшего пост министра сельской жизни Марта Ярвика.

Во второй лиге на прошлой неделе проиграли обе команды из Ийзаку. Клуб "Алутагузе" заметно уступил более сильному клубу Вырумаа - 72:90. Поражение вызревало уже во второй четверти игры, а к середине разрыв составлял 21 очко. О слабой обороне "Алутагузе" говорит то обстоятельство, что за первые 20 минут игры соперник забрал у них 65 очков.

Среди игроков "Алутагузе" в активе у Оливера Виллерса 27 очков, у Аллана-Эрика Эльпа - 17, у Яануса Пярнпуу - 15, у Янара Александрова и Юлара Сала по 11 очков. Сала взял 16 отскоков.

У "Алутагузе" в первой лиге после девяти игр пять побед.