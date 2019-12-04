ОДИН ВОПРОС: Почему вы согласились стать кандидатом на должность министра сельской жизни?

- Я принял это как возможность участия в улучшении сельской жизни в Эстонии. Эта сфера деятельности мне хорошо знакома по нынешней работе. В первую очередь надо исходить из коалиционного договора и по возможности реализовать в жизни. Каких-либо радикальных изменений я не планирую. Сейчас необходимо восстановить в министерстве трудовой мир и начать двигаться вперед. Хорошо, если бы удалось уменьшить бюрократию в делопроизводстве, из-за которой селяне теряют много времени и другие ресурсы. После того как я получил это предложение от руководства партии, я взял время на размышление, чтобы обсудить это с близкими. Обсудили мы и то, насколько принципиально изменится уклад жизни, поскольку министерская должность означает, что часто придется находиться вне дома.