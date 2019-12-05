Американский эксперт по туризму одобрила Ида-Вирумаа как край приключений

ДОСТУПНО ДЛЯ

Пейдж Вайрен работает преподавателем в Университете штата Калифорния в Сан-Франциско и представляет Всемирную ассоциацию приключенческого туризма. Она не только изучала поведение потребителей и маркетинг как ученый-теоретик, но и работала двенадцать лет турагентом и продавала клиентам приключенческие туры.