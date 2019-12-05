Чт, 5.12.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

Американский эксперт по туризму одобрила Ида-Вирумаа как край приключений

Хотя Пейдж Вайрен подчеркивает, что приключение - это нечто большее, чем прыжки с самолета, по просьбе "Северного побережья" она сфотографировалась именно на фоне самолета - аттракциона Кивиылиского приключенческого центра.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Представитель Всемирной ассоциации приключенческого туризма Пейдж Вайрен в ходе обучения идавирусцев подтвердила, что приключенческий туризм - растущий тренд и оставляет на местах денег больше среднего.

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Пейдж Вайрен работает преподавателем в Университете штата Калифорния в Сан-Франциско и представляет Всемирную ассоциацию приключенческого туризма. Она не только изучала поведение потребителей и маркетинг как ученый-теоретик, но и работала двенадцать лет турагентом и продавала клиентам приключенческие туры.

Важна аутентичность

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