Бывший вице-канцлер Министерства образования рекомендует руководителям Люганузеской волости подать в отставку

Казесалк говорит, что в области просвещения Люганузеской волости есть некоторые проблемы, но директор Кивиылиской средней школы №1 не является одной из них. "Вызывает сожаление то, что нынешние руководители Люганузеской волости Дмитрий Дмитриев (Центристская партия), Энно Винни и Виктор Рауам идеологизируют позицию руководителя школы и рекомендуют ей быть удобным для себя идеологическим инструментом", - отмечает он.

По мнению Казесалка, в области образования в Люганузеской волости наибольшей проблемой является нереформированная школьная сеть.

"В волости в радиусе десяти километров пять школ. Анализ показывает, что рациональнее было бы объединить школы в единое целое, поскольку сейчас неразумно тратить большие ресурсы на содержание маленьких школ. В результате изменений можно было бы повысить зарплату учителям, довести ее до средней по Эстонии. Дополнительно была бы возможность улучшить учебную среду и условия для учащихся. Принимать решения, связанные с изменениями в школьной сети, тяжело, и руководители волости охотно бы этим не занимались, поскольку это непопулярные решения. Возникают вопросы с рабочими местами, следует лучше организовать общественный транспорт, который утром доставляет учащихся в школу, а вечером домой. Одним словом, много чепухи, а голосов мало. То, что в сферу образования волости могло бы принести много позитивного, в условиях неважного управления и политической культуры представляется скорее негативным", - пишет он.

Бывший вице-канцлер Министерства образования считает, что содержание школы - это не только заключение трудового договора с директором и утверждение школьного бюджета. "Содержатель школы должен быть равным и конструктивным партнером для руководителей школ в своем регионе, вкладываясь в развитие школы так же, как это делают родители и работники школы. Только в результате трехстороннего сотрудничества обществу можно предложить хорошее образование. Сейчас, к сожалению, весь пар уходит на политические разборки. Это не лучший пример для молодежи, дорогие руководители волости".