СВОДКА ПОЛИЦИИ: Задержан укравший телефон
5 декабря 39-летний мужчина украл мобильный телефон из рейсового автобуса, стоявшего на улице Илмаяама в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве. Мужчину задержали по подозрению в преступлении.
Угрожал сосед
4 декабря 54-летний мужчина и 24-летняя женщина сообщили в полицию, что в многоквартирном доме по улице Вахтра в Кохтла-Ярве им угрожал их сосед.
Из дома украли пневматическое оружие
В период с 24 ноября по 4 декабря из частного дома в деревне Катазе Алутагузеской волости украли два пневматических пистолета. Первоначальный ущерб - 600 евро.
Ударил сожительницу
6 декабря в полицию сообщили, что в доме по улице Вески в Йыхви 18-летний парень ударил свою 18-летнюю сожительницу. Молодой человек задержан как подозреваемый в преступлении.
Поймали похитителя алкоголя
5 декабря 31-летний мужчина украл алкоголь в продуктовом магазине на улице Вабадузе в Нарва-Йыэсуу. Мужчина был задержан в качестве подозреваемого.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.