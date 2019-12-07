СВОДКА ПОЛИЦИИ: Задержан укравший телефон

Угрожал сосед

4 декабря 54-летний мужчина и 24-летняя женщина сообщили в полицию, что в многоквартирном доме по улице Вахтра в Кохтла-Ярве им угрожал их сосед.

Из дома украли пневматическое оружие

В период с 24 ноября по 4 декабря из частного дома в деревне Катазе Алутагузеской волости украли два пневматических пистолета. Первоначальный ущерб - 600 евро.

Ударил сожительницу

6 декабря в полицию сообщили, что в доме по улице Вески в Йыхви 18-летний парень ударил свою 18-летнюю сожительницу. Молодой человек задержан как подозреваемый в преступлении.

Поймали похитителя алкоголя

5 декабря 31-летний мужчина украл алкоголь в продуктовом магазине на улице Вабадузе в Нарва-Йыэсуу. Мужчина был задержан в качестве подозреваемого.

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