Сб, 7.12.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

СВОДКА ПОЛИЦИИ: Задержан укравший телефон
4-6 декабря 2019 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

5 декабря 39-летний мужчина украл мобильный телефон из рейсового автобуса, стоявшего на улице Илмаяама в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве. Мужчину задержали по подозрению в преступлении.

Угрожал сосед

4 декабря 54-летний мужчина и 24-летняя женщина сообщили в полицию, что в многоквартирном доме по улице Вахтра в Кохтла-Ярве им угрожал их сосед.

Из дома украли пневматическое оружие 

В период с 24 ноября по 4 декабря из частного дома в деревне Катазе Алутагузеской волости украли два пневматических пистолета. Первоначальный ущерб - 600 евро. 

Ударил сожительницу 

6 декабря в полицию сообщили, что в доме по улице Вески в Йыхви 18-летний парень ударил свою 18-летнюю сожительницу. Молодой человек задержан как подозреваемый в преступлении.

Поймали похитителя алкоголя 

5 декабря 31-летний мужчина украл алкоголь в продуктовом магазине на улице Вабадузе в Нарва-Йыэсуу. Мужчина был задержан в качестве подозреваемого.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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