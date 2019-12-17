Сланцевая промышленность умирает уже который раз

"У сланцевой промышленности нет будущего?" Такую фразу можно увидеть в одной из экспозиций Музея сланца, посвященной данной отрасли промышленности в 1924-1935 годах. Отмечается, что эта область производства капризная и требует последовательного изучения.
Другая экспозиция рассказывает о положении в этой отрасли в 1950-х годах и приводит лозунг руководителей тогдашних СССР и ЭССР: "Для жизнеспособности сланцевой промышленности необходимо строить сланцевые электростанции". Ненадежные времена наблюдались в сланцевой промышленности и в конце прошлого столетия, когда из-за низкой цены на нефть стало казаться, что придется быстро поставить крест на производстве сланцевого масла. Однако прошло несколько лет и производство масла из сланца стало - и остается по сей день - одной из наиболее масштабных и прибыльных отраслей экономики в Ида-Вирумаа, дающей работу тысячам человек и вносящей десятки миллионов евро в виде налогов в бюджет как государства, так и местных самоуправлений.
Сегодня тема кончины сланцевой промышленности вновь встала на повестку дня. Отношение к этой отрасли экономики лихо закручено.
Связанные с областью сланца и реально мыслящие люди желают сохранения сланцевой промышленности по меньшей мере в течение следующих десятилетий. Для этого ищут новые технологии, строят и хотят создавать новые производственные комплексы для использования сланца. Государство поддерживает внедрение нового оборудования по переработке сланцевого масла и т.д.
Одной из особенностей происходящей вокруг сланцевой энергетики пляски является запугивание. Один из лидеров одной из партий выразил мнение, что из-за сокращений шахтеры выйдут буйствовать на улицы, как вышли люди во время переноса так называемого бронзового солдата. Эту точку зрения подтвердили также некоторые члены профсоюза. Если постоянно говорить, что шахтеры выйдут с протестами на улицы, то так и может случиться.
Долго рассуждают и о том, сколько шахтеров станут безработными. Сначала называли цифру в несколько тысяч, потом она уменьшилась до нескольких сотен. Непонятно, неужели этими цифрами манипулируют сознательно? В последнем случае желают получить льготы от государства, а также протащить или изменить соответствующие правовые акты. Ведь пример имеется: таким же образом действует еще одно энергетическое предприятие - принадлежащее братьям Сынаялг, - которое несколько лет спорит с государством.
За охрану природы борются под громкими лозунгами: то воюют с окурками, то с пластиковыми соломинками, то с пластиковой посудой и пр. Интересно, не появится ли вскоре новый лозунг - например, о вторичном использовании туалетной бумаги?
Вовлечение молодежи, а в последнее время все чаще и детей, в борьбу за охрану природы кажется их использованием. В состоянии ли все же ребенок предложить научно-технические новшества или экономически продуманные решения?
Вспоминаются события, имевшие место в прошлом веке во время так называемого Карибского кризиса. Всех учеников и учителей школ собирали в зале и зачитывали им обращение - к сожалению, не помнится, к кому. Обращение содержало в себе требование, чтобы проклятая империалистическая военщина США держала свои руки подальше от Острова свободы Кубы. Вероятно, все участники происходящего подписывали это обращение. Что на самом деле понимал во всем этом, к примеру, ученик шестого класса? Ничего! Через десятки лет причины вышеупомянутого кризиса толкуются существенно иначе.
Похоже, что объявление о кончине сланцевой промышленности было опять преждевременным.
Звучали разные идеи о том, как производить энергию - в том числе из возобновляемых источников. К сожалению, часть предложений забылись или оказались экономически или технически неудачными. Как, например, использование так называемого энергетического кустарника и топлива для двигателей внутреннего сгорания.
Лет десять тому назад мне представилась возможность спросить у шведских преподавателей в сфере энергетики, как у них обстоят дела с кустарником. Мне показалось, что этот вопрос их сильно озадачил - наверное, там им не занимаются. В южной Эстонии довольно много лет назад произвели несколько тонн чистого биотоплива для тракторных моторов, но что-то не слышно, чтобы эта деятельность продолжалась. Очевидно, поняли, что эта работа себя не окупает.
Часть людей хотят в ближайшие годы положить конец всей сланцевой деятельности и заменить производимую из сланца электроэнергию энергией, производимой ветряками. Для достижения этой цели следовало бы, во-первых, раз в десять увеличить мощность ветропарков. При нынешнем техническом уровне это возможно, да и ветра в Эстонии тоже хватает. Однако большинство жителей поддерживают такой подход ровно до тех пор, пока ветряки не расположатся вблизи их домов.
Во-вторых, надо создать возможности аккумулирования энергии. Варить суп, смотреть телевизор и пользоваться интернетом люди хотят и в безветренные дни и ночи. Для хранения производимой ветропарками электроэнергии предлагались разные варианты, но они еще довольно сырые и не нашли широкого применения.
Похоже, что объявление о кончине сланцевой промышленности было опять преждевременным.