Сланцевая промышленность умирает уже который раз

Другая экспозиция рассказывает о положении в этой отрасли в 1950-х годах и приводит лозунг руководителей тогдашних СССР и ЭССР: "Для жизнеспособности сланцевой промышленности необходимо строить сланцевые электростанции". Ненадежные времена наблюдались в сланцевой промышленности и в конце прошлого столетия, когда из-за низкой цены на нефть стало казаться, что придется быстро поставить крест на производстве сланцевого масла. Однако прошло несколько лет и производство масла из сланца стало - и остается по сей день - одной из наиболее масштабных и прибыльных отраслей экономики в Ида-Вирумаа, дающей работу тысячам человек и вносящей десятки миллионов евро в виде налогов в бюджет как государства, так и местных самоуправлений.

Сегодня тема кончины сланцевой промышленности вновь встала на повестку дня. Отношение к этой отрасли экономики лихо закручено.

Связанные с областью сланца и реально мыслящие люди желают сохранения сланцевой промышленности по меньшей мере в течение следующих десятилетий. Для этого ищут новые технологии, строят и хотят создавать новые производственные комплексы для использования сланца. Государство поддерживает внедрение нового оборудования по переработке сланцевого масла и т.д.

Одной из особенностей происходящей вокруг сланцевой энергетики пляски является запугивание. Один из лидеров одной из партий выразил мнение, что из-за сокращений шахтеры выйдут буйствовать на улицы, как вышли люди во время переноса так называемого бронзового солдата. Эту точку зрения подтвердили также некоторые члены профсоюза. Если постоянно говорить, что шахтеры выйдут с протестами на улицы, то так и может случиться.

Долго рассуждают и о том, сколько шахтеров станут безработными. Сначала называли цифру в несколько тысяч, потом она уменьшилась до нескольких сотен. Непонятно, неужели этими цифрами манипулируют сознательно? В последнем случае желают получить льготы от государства, а также протащить или изменить соответствующие правовые акты. Ведь пример имеется: таким же образом действует еще одно энергетическое предприятие - принадлежащее братьям Сынаялг, - которое несколько лет спорит с государством.

За охрану природы борются под громкими лозунгами: то воюют с окурками, то с пластиковыми соломинками, то с пластиковой посудой и пр. Интересно, не появится ли вскоре новый лозунг - например, о вторичном использовании туалетной бумаги?

Вовлечение молодежи, а в последнее время все чаще и детей, в борьбу за охрану природы кажется их использованием. В состоянии ли все же ребенок предложить научно-технические новшества или экономически продуманные решения?