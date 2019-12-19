Энтузиасты попытаются возродить в Кохтла-Ярве хоккей на траве

ДОСТУПНО ДЛЯ

- У тех, кто сейчас начинает заниматься хоккеем на траве, гораздо больше, чем в других спортивных играх, шансов попасть на международную арену, чтобы представлять Эстонию. Какого-то другого пряника я предложить особо не могу. Начинающие первыми имеют все же преимущество, - рассуждает возрождающий в Эстонии хоккей на траве Антс Юрман о том, чем привлечь к хоккею на траве в такой напряженной конкуренции между видами спорта в маленькой Эстонии.