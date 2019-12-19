Чт, 19.12.2019
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Энтузиасты попытаются возродить в Кохтла-Ярве хоккей на траве

В прошлый четверг Василий Шкредков знакомил с азами хоккея на траве на уроках физкультуры в Таммикуской основной школе.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Энтузиасты хотят возродить в Кохтла-Ярве эстонский хоккей на траве - вид, который более полувека находится в Эстонии в состоянии летаргического сна, однако в мире относится к популярнейшим командным видам спорта.

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- У тех, кто сейчас начинает заниматься хоккеем на траве, гораздо больше, чем в других спортивных играх, шансов попасть на международную арену, чтобы представлять Эстонию. Какого-то другого пряника я предложить особо не могу. Начинающие первыми имеют все же преимущество, - рассуждает возрождающий в Эстонии хоккей на траве Антс Юрман о том, чем привлечь к хоккею на траве в такой напряженной конкуренции между видами спорта в маленькой Эстонии.

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