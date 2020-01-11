Веселая жизнь в "бесхозном" Йыхви

И тут мне в голову - неизвестно откуда и зачем - влезло воспоминание об одной моей статье, написанной перед выборами. В ней я хвалил горожан за упорство и предприимчивость, заставлявшие когда-то соседей с завистью говорить о "йыхвизации". Я выражал также надежду, что наше застопорившееся развитие продолжится после выборов с новым разгоном и энтузиазмом. Или что-то такое.

Ну да, та давняя надежда заставила меня грустно усмехнуться на ставшем скользким из-за неожиданно наступившей зимы тротуаре. В том самом месте мне захотелось чего-то гораздо более земного, чем развитие, йыхвизация или энтузиазм - а именно песка. Или гранитной крошки. Пара крупинок соли тоже не помешали бы.

Хотя в действительности мне в тот момент больше всего хотелось, чтобы у волости был Хозяин. Или Хозяйка. Главное, чтобы это был человек, звание которого приятно было бы писать с большой буквы.

По мне, так он и не должен непременно выделяться грандиозными идеями или элегантным костюмом. Однако это должен быть человек, который, слушая в пятницу вечером метеопрогноз, тут же прикидывал бы: "Вот черт, завтра дороги у нас тут в Йыхви могут обледенеть. Позвоню-ка я в фирму по уходу за улицами и спрошу, все ли у нее готово для борьбы со снегом и льдом. А утром сам пройдусь по важнейшим улицам". Вот именно: Хозяин моей мечты пешочком, на своих двоих, ходил бы по городу, как по-прежнему делают большинство наших согорожан, топая в магазин, на работу, домой или в школу.

Этот Хозяин или Хозяйка могли бы, к примеру, заметить, что большие белые шары-светильники, которые к гордости Йыхви сотни раз запечатлевались на фото, давно немыты, зеленые от грязи и большая часть принтов на них стерлась.

Этот человек - Хозяин или Хозяйка - мог бы, например, пройдясь хотя бы по променаду, обратить внимание, что кое-где на нем тротуарная плитка вывалилась. Что в туннеле под железной дорогой стенды объявлений сломаны и лампочки на них нервно мигают в ожидании перегорания. Что большие белые шары-светильники, которые к гордости Йыхви сотни раз запечатлевались на фото, давно немыты, зеленые от грязи и большая часть принтов на них стерлась.