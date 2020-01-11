Веселая жизнь в "бесхозном" Йыхви

В субботу на прошлой неделе я плелся с продуктовыми сумками по обледенелому тротуару на Нарвском шоссе в Йыхви и думал: "Интересно, как это самую оживленную улицу города не догадались посыпать песком?".
И тут мне в голову - неизвестно откуда и зачем - влезло воспоминание об одной моей статье, написанной перед выборами. В ней я хвалил горожан за упорство и предприимчивость, заставлявшие когда-то соседей с завистью говорить о "йыхвизации". Я выражал также надежду, что наше застопорившееся развитие продолжится после выборов с новым разгоном и энтузиазмом. Или что-то такое.
Ну да, та давняя надежда заставила меня грустно усмехнуться на ставшем скользким из-за неожиданно наступившей зимы тротуаре. В том самом месте мне захотелось чего-то гораздо более земного, чем развитие, йыхвизация или энтузиазм - а именно песка. Или гранитной крошки. Пара крупинок соли тоже не помешали бы.
Хотя в действительности мне в тот момент больше всего хотелось, чтобы у волости был Хозяин. Или Хозяйка. Главное, чтобы это был человек, звание которого приятно было бы писать с большой буквы.
По мне, так он и не должен непременно выделяться грандиозными идеями или элегантным костюмом. Однако это должен быть человек, который, слушая в пятницу вечером метеопрогноз, тут же прикидывал бы: "Вот черт, завтра дороги у нас тут в Йыхви могут обледенеть. Позвоню-ка я в фирму по уходу за улицами и спрошу, все ли у нее готово для борьбы со снегом и льдом. А утром сам пройдусь по важнейшим улицам". Вот именно: Хозяин моей мечты пешочком, на своих двоих, ходил бы по городу, как по-прежнему делают большинство наших согорожан, топая в магазин, на работу, домой или в школу.
Этот Хозяин или Хозяйка могли бы, к примеру, заметить, что большие белые шары-светильники, которые к гордости Йыхви сотни раз запечатлевались на фото, давно немыты, зеленые от грязи и большая часть принтов на них стерлась.
Этот человек - Хозяин или Хозяйка - мог бы, например, пройдясь хотя бы по променаду, обратить внимание, что кое-где на нем тротуарная плитка вывалилась. Что в туннеле под железной дорогой стенды объявлений сломаны и лампочки на них нервно мигают в ожидании перегорания. Что большие белые шары-светильники, которые к гордости Йыхви сотни раз запечатлевались на фото, давно немыты, зеленые от грязи и большая часть принтов на них стерлась.
Одним словом, этот человек замечал бы все это и что-то делал. Как всякий рачительный хозяин, который прежде всего позаботится о своем имуществе, прежде чем начнет... Теперь вы можете обозвать меня писакой от оппозиции, однако я могу перечислить полдюжины или даже больше проектов, за которые наше волостное управление принималось с громким "ура", но особо далеко в них не продвигалось. И, очевидно, не продвинется, ведь Хозяина, который сообразил бы приглядывать за ходом дел, нет. Более того, некоторые приятные процессы развития происходили в Йыхви вопреки противодействию волостного управления.
Мне не хотелось бы все же быть несправедливым к нынешним правителям. Есть одна область, на которую делают упор и которую вполне успешно развивают. Это всевозможные культурные и массовые мероприятия. Парафразируя одного известного деятеля: жить в Йыхви стало веселее.
В прошедшем первое чтение бюджете 2020 года в строку народной культуры тоже вписана пугающе большая сумма. По сравнению с прошлым годом она выросла на 40000 евро. Я думаю, что в Йыхвиской волости никогда прежде не поддерживали народную культуру столь щедро!
Однако, будучи оппозиционным политиком, я обязан пробурчать, что народным танцорам или хорам надо повременить с радостными аплодисментами. Пособия для покрытия расходов на деятельность не увеличатся. Как Мартин Репинский в прошлом году их обкорнал, так они и останутся низкими в этом году.
Суммы на культуру вырастут в таинственной графе "прочие расходы на деятельность". Это, очевидно, означает, что в начавшемся году будет еще больше мероприятий, на которых волостной старейшина и председатель волостного собрания смогут говорить в микрофон перед народом и заканчивать свои речи пламенным возгласом: "Да здравствует Йыхви!".
Меня, как игрока с другой стороны, такое вульгарное самовыпячивание злит. С одной стороны, к концертному дому по-прежнему нельзя пройти в туфлях, да и, по сути, в центре города за торговым центром "Jewe" большую часть года не пройти, не запачкав ног.
С другой стороны, оппозиции тяжело будет проголосовать против такой моральной западни, ведь кто же захочет получить титул врага культуры? Ну да, пусть уж Макс Каур организует досуг горожан, если это ему так нравится. А ему нравится. Я думаю, что вы даже не представляете себе, какой счастливый блеск появляется в его глазах, когда он начинает говорить о каком-то совершенно новом организованном или одобренном им мероприятии. В случае которого я всегда ощущаю укол сожаления в сердце: как жаль, что сельские дома культуры вымерли. Какая энергия!