СВОДКА ПОЛИЦИИ: У гражданина России был поддельный страховой полис

21 января на Нарвском шоссейном погранпункте при въезде в Эстонию проверили легковой автомобиль с регистрационным номером Российской Федерации. Находившийся за рулем гражданин Российской Федерации 1967 года рождения предъявил на проверку частично подделанный полис дорожного страхования. Мужчине заменили арест на платеж в госказну в сумме 100 евро.