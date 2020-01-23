Чт, 23.01.2020
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

СВОДКА ПОЛИЦИИ: У гражданина России был поддельный страховой полис
21 января 2020 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

21 января на Нарвском шоссейном погранпункте при въезде в Эстонию проверили легковой автомобиль с регистрационным номером Российской Федерации. Находившийся за рулем гражданин Российской Федерации 1967 года рождения предъявил на проверку частично подделанный полис дорожного страхования. Мужчине заменили арест на платеж в госказну в сумме 100 евро.

Пригрозил бывшей спутнице жизни

21 января в квартире на улице Уус в Кохтла-Ярве 31-летний мужчина пригрозил своей бывшей спутнице жизни, 31-летней женщине, физической расправой. Заявитель имела основание опасаться исполнения угрозы. Мужчина скрылся до прибытия полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Женщину ударили на улице

21 января полицию вызвали к дому на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве, где неустановленный мужчина в ходе ссоры ударил 44-летнюю женщину.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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