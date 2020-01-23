СВОДКА ПОЛИЦИИ: У гражданина России был поддельный страховой полис
21 января на Нарвском шоссейном погранпункте при въезде в Эстонию проверили легковой автомобиль с регистрационным номером Российской Федерации. Находившийся за рулем гражданин Российской Федерации 1967 года рождения предъявил на проверку частично подделанный полис дорожного страхования. Мужчине заменили арест на платеж в госказну в сумме 100 евро.
Пригрозил бывшей спутнице жизни
21 января в квартире на улице Уус в Кохтла-Ярве 31-летний мужчина пригрозил своей бывшей спутнице жизни, 31-летней женщине, физической расправой. Заявитель имела основание опасаться исполнения угрозы. Мужчина скрылся до прибытия полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Женщину ударили на улице
21 января полицию вызвали к дому на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве, где неустановленный мужчина в ходе ссоры ударил 44-летнюю женщину.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.