Чт, 23.01.2020
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"Музыка красок" от Любови Ковалевской

Любовь Ковалевская закончила детскую художественную школу в Йыхви в 1980 году, училась заочно в Московском университете народного творчества имени Крупской.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В субботу, 25 января в 13.00 в Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца отмечает творческое десятилетие художник Любовь Ковалевская. Юбилейная выставка будет открыта до 14 февраля.

Член Кохтла-Ярвеского объединения художников Любовь Ковалевская за свой творческий путь создала более 100 картин, не считая копий и вышивок. Состоялось 29 выставок - как персональных, так и совместных с коллегами. Название юбилейной выставки "Музыка красок" говорит само за себя - источник вдохновения она находит в окружающей природе, любит писать цветы, пейзажи, воду...

На вернисаже 25 января виновница торжества готовится провести мастер-класс по рисованию в технике заливки акрилом - можно будет попробовать, а потом забрать домой свое творение.

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