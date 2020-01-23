"Музыка красок" от Любови Ковалевской

В субботу, 25 января в 13.00 в Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца отмечает творческое десятилетие художник Любовь Ковалевская. Юбилейная выставка будет открыта до 14 февраля.
Член Кохтла-Ярвеского объединения художников Любовь Ковалевская за свой творческий путь создала более 100 картин, не считая копий и вышивок. Состоялось 29 выставок - как персональных, так и совместных с коллегами. Название юбилейной выставки "Музыка красок" говорит само за себя - источник вдохновения она находит в окружающей природе, любит писать цветы, пейзажи, воду...
На вернисаже 25 января виновница торжества готовится провести мастер-класс по рисованию в технике заливки акрилом - можно будет попробовать, а потом забрать домой свое творение.