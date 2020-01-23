"Музыка красок" от Любови Ковалевской

Член Кохтла-Ярвеского объединения художников Любовь Ковалевская за свой творческий путь создала более 100 картин, не считая копий и вышивок. Состоялось 29 выставок - как персональных, так и совместных с коллегами. Название юбилейной выставки "Музыка красок" говорит само за себя - источник вдохновения она находит в окружающей природе, любит писать цветы, пейзажи, воду...