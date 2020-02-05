МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 06.02-13.02

КУЛЬТУРА

Четверг, 6 февраля

* В Кивиылиском народном доме в 19.00 - "Теща браку не помеха", комедия в исполнении артистов театра из Санкт-Петербурга. Нежелательно для зрителей до 16 лет. Билеты - 15-17 евро.

Пятница, 7 февраля

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 в рамках фестиваля "MustonenFest" - концерт: Новосибирский камерный оркестр, Катарийна Мария Китс (скрипка), Марсель Йоханнес Китс (виолончель), Стен Хейноя (фортепиано); дирижер Андрес Мустонен. В программе: Бетховен, Мендельсон, Канчели, Барданашвили, Чайковский. Билеты - 16-20 евро.

* В театральном центре "Vaba Lava" (Нарва) в 19.00 - "Ночь поэзии Давида Самойлова", двуязычная поэтическая программа к 100-летию Давида Самойлова, гениального поэта второй половины двадцатого века. В программе участвуют актер Эдуард Теэ, поэт-переводчик Яак Кянд, музыкант Елена Гаранина, прозвучат произведения поэта, созданные в пярнуский период. Билет - 5 евро.

Суббота, 8 февраля

* В Нарвском центре свободного творчества (ул. Вабадузе, 20) в 11.00 - "Приключения петуха", интерактивный кукольный спектакль театра "Ильмарине". Подходит детям от двух лет. Билет - 3,50 евро.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - "Дуэль для слабых созданий", комедия в двух действиях по мотивам произведений А.П. Чехова. Билеты - 20-26 евро.

Воскресенье, 9 февраля

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - XV день старинного танца "Mиньон". Tема: старинные деревенские танцы. Вход свободный.

* В Ийзакуском народном доме в 17.00 - "Igaühele oma", спектакль "Karakterteatеr". Билет - 10 евро.

Понедельник, 10 февраля

* На мызе Иллука в 19.00 - "Risti-rästi", концерт Калле Сепа и Микка Таммепыльда. Билет в предварительной продаже - 12 евро, в день мероприятия - 15 евро.

Вторник, 11 февраля

* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - Алла Барлинова с презентацией книги "Напротив неба". Композитор и исполнитель песен Илья Масляков.

* В театральном центре "Vaba Lava" (Нарва) в 19.00 - "Отдам в хорошие руки", спектакль Русского театра (на русском языке с субтитрами на эстонском языке). Не рекомендуется зрителям до 16 лет. Билет - 13-18 евро.

Четверг, 13 февраля

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт Венского симфонического фестивального оркестра Штрауса. Билет - 18-63 евро.

СПОРТ

Суббота, 8 февраля

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - открытый чемпионат Йыхви по русским шашкам.

* В Йыхвиском спортхолле в 10.00 - открытый чемпионат Йыхви по короне.

* В Таммикуском Доме спорта в 11.45 - открытый чемпионат Йыхви по тяжелой атлетике среди молодежи.

* В Вокаском Доме спорта в 16.00 - Кубок Ида-Вирумаа по баскетболу, финал: БК "HITO"/"Elvarem" - "Alutaguse KK".

* В силламяэском спорткомплексе "Калев" - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: в 17.00 - "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Cosmos" (Таллинн), в 19.00 - "Alexela" (Силламяэ) - "Maksimum" (Тарту).

* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - СК "Кадрина".

Воскресенье, 9 февраля

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - этап внутреннего Кубка Вока по петанку.

* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United II" - "Dünamo" (Румму).

* В силламяэском спорткомплексе "Калев" в 19.30 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "Силламяэ" - "Alexela II" (Силламяэ).

Вторник, 11 февраля

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Iisaku gümnaasium"/RHKK - "KA Tallinna Kalev".

РАЗНОЕ

Суббота, 8 февраля

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 12.00 - мастерская по изготовлению открыток к Дню друга (используем цветной песок, природные материалы и др.). Материалы на месте, участие бесплатное.

Воскресенье, 9 февраля

* В детском театре "Tilgake" (Кохтла-Ярве, Ийдла, ул. Малева, 49) в 11.00 - веселое празднование с фокусами и угощениями 2-летия театра. Предварительная регистрация по тел. 5568 1002, Мария. Билет - 15 евро, для детей до 3-х лет вход свободный.

* В Таммикуском народном доме в 12.00 - праздник в честь Дня друга. Танцы под музыку Юри Хомени. Настроение создадут гости-сюрпризы. Билеты (предварительно - 5 евро, в день мероприятия - 7 евро) в продаже в Йыхвиском общественном доме и Таммикуском народном доме. Дополнительная информация по тел. 5858 7381, Хели Вяхк.

Среда, 12 февраля

* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 15.30 - инфодень Кохтлаского исторического кружка: встреча с Аймаром Кулдвере, автором книги "Viru jalaväepataljon 1917-1940".