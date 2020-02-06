Праздник старинного танца "Миньон" отмечает юбилей

Инициатор "Миньона", заведующая отделом КЯЦК Марет Кяйс неоднократно говорила, что, создавая этот необычный фестиваль, они могли только надеяться, что он вызовет большой интерес. Но так случилось и уже полтора десятилетия праздник старинного танца собирает не только идавирусцев, но и гостей из разных уголков страны. Причем с каждым годом аудитория увеличивается: приходят и взрослые, и дети. Всем хочется окунуться в красоту и элегантность из прошлого века.

За годы существования "Миньон" обрел немало красивых традиций - организаторы каждый год приглашают интересных гостей, посвящают праздник разным эпохам, коллективы специально для этой встречи шьют наряды... Танцевать или петь можно и в обыкновенных, однако, Марет Кяйс и ее единомышленники уверены, что именно одежда помогает лучше ощутить атмосферу, которую несет в себе старинное искусство. "Миньон" растет, видоизменяется, обретает новых поклонников, но всегда остается душевным праздником, которого ждут.

Каждый год организаторы выбирают основную тему, и, по словам координатора предстоящего "Миньона" Тайво Альясте, на этот раз это будут старинные деревенские танцы.

- Покажем то, что когда-то танцевали хуторяне, жители деревень и сел, - подчеркивает собеседник. - Что-то сохранилось до сих пор, современные коллективы используют движения в своих композициях, а иногда воссоздают и аутентичные танцы. Не сомневаюсь, что будет интересно.

На нынешний фестиваль ждут около 150 участников из разных уголков Ида-Вирумаа, а также из Рапла, Юленурме. Коллективы покажут свои танцы, а вокалисты порадуют песнями.

- Обязательно потанцуем вместе, - обещает Тайво, - ждем много гостей, и впервые общие танцы будут организованы не в фойе, а на сцене.