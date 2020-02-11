Вт, 11.02.2020
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

СВОДКА ПОЛИЦИИ: Двое мужчин напали на женщину
8-9 февраля 2020 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

8 февраля в полицию сообщили, что в квартире на улице Энергия в Нарве двое мужчин, одному из которых 31 год, а другому 39, напали на знакомую им 54-летнюю женщину, а также украли у нее банковскую карту. Мужчины задержаны полицией.

Ударил пожилого отца

9 февраля в полицию поступило сообщение, что в квартире на Таллиннском шоссе в Нарве 53-летний мужчина ударил своего 73-летнего отца. Полиция задержала обидчика в качестве подозреваемого.

Сосед толкнул соседа

8 февраля в полицию сообщили, что в подъезде дома на бульваре Виру в Силламяэ мужчина толкнул своего 35-летнего соседа. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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