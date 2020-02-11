СВОДКА ПОЛИЦИИ: Двое мужчин напали на женщину
8 февраля в полицию сообщили, что в квартире на улице Энергия в Нарве двое мужчин, одному из которых 31 год, а другому 39, напали на знакомую им 54-летнюю женщину, а также украли у нее банковскую карту. Мужчины задержаны полицией.
Ударил пожилого отца
9 февраля в полицию поступило сообщение, что в квартире на Таллиннском шоссе в Нарве 53-летний мужчина ударил своего 73-летнего отца. Полиция задержала обидчика в качестве подозреваемого.
Сосед толкнул соседа
8 февраля в полицию сообщили, что в подъезде дома на бульваре Виру в Силламяэ мужчина толкнул своего 35-летнего соседа. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.