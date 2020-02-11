СВОДКА ПОЛИЦИИ: Двое мужчин напали на женщину

8 февраля в полицию сообщили, что в квартире на улице Энергия в Нарве двое мужчин, одному из которых 31 год, а другому 39, напали на знакомую им 54-летнюю женщину, а также украли у нее банковскую карту. Мужчины задержаны полицией.