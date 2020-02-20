Нарвитяне встретят весну с музыкой "Терем-квартета"

За тридцать лет существования этот уникальный ансамбль дал свыше 3000 концертов, объехал 65 стран мира, записал два десятка дисков. Музыканты играли в Ватикане перед Папой Римским и матерью Терезой, перед принцем Чарльзом в Сент-Джеймсском дворце, на саммите Большой восьмерки в Санкт-Петербурге, на Олимпийских играх в Барселоне, Лондоне, Ванкувере и Сочи, на конкурсе "Евровидения" в Москве. Ансамбль является постоянным участником Дней культуры Таллинна. Знают его и жители Ида-Вирумаа: выступая на различных сценических площадках региона, коллектив нашел здесь немало поклонников.

В качестве солистов приглашены Карлос Д'Онофрио и Елена Коломийцева. Карлос Д'Онофрио родился в Буэнос-Айресе, до 2008 года успешно развивал свою карьеру в Аргентине. Выступал с концертами в Нью-Йорке, где критики называли его обладателем голоса "уникального тембра цвета черного бархата". В 2009 году переехал в Санкт-Петербург и дебютировал в Мариинском театре, где служит по сей день, совмещая участие в спектаклях с насыщенной концертной деятельностью. Елена Коломийцева - выпускница Академии музыки им. Гнесиных, лауреат международных конкурсов в Италии, Австрии и Украине. Ее называют великолепным сопрано, лучшей представительницей в Эстонии классической русской школы пения. Сотрудничает с музыкантами, коллективами и оркестрами в Эстонии, России и других странах в области и классической, и эстрадной музыки.