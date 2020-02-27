Йыхвиский кинотеатр "Apollo" будет готов не раньше мая

Если в ноябре прошлого года "Apollo" сообщил, что откроет кинотеатр в Йыхви в "Pargi Keskus" в нынешнем феврале, то теперь срок сдвинулся на май.
На неоднократные вопросы "Северного побережья" о том, как продвигается создание кинотеатра в Йыхви, исполнительный руководитель "Apollo Kino Baltics" Кадри Эрм в среду ответила, что в соответствии с текущими планами открыть кинотеатр в Йыхви хотят в течение мая. "Речь идет о нюансах проектирования и строительства, из-за них открытие, к сожалению, запаздывает", - сообщила она.