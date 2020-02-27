Йыхвиский кинотеатр "Apollo" будет готов не раньше мая

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На неоднократные вопросы "Северного побережья" о том, как продвигается создание кинотеатра в Йыхви, исполнительный руководитель "Apollo Kino Baltics" Кадри Эрм в среду ответила, что в соответствии с текущими планами открыть кинотеатр в Йыхви хотят в течение мая. "Речь идет о нюансах проектирования и строительства, из-за них открытие, к сожалению, запаздывает", - сообщила она.

В прошлом ноябре Кадри Эрм сказала, что поначалу в Йыхви планируется открыть кинотеатр с двумя залами, где будет в общем более 170 мест. В Ида-Вирумаа у "Apollo" пока всего один кинотеатр - работающий с 2015 года в нарвском торговом центре "Astri" кинокомплекс с тремя залами в общем на 387 мест. Йыхви станет шестым городом на карте кинотеатров "Apollo" в Эстонии вслед за Таллинном, Тарту, Нарвой, Пярну и Курессааре, а кинотеатр - десятым по счету.