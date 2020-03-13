В Эстонии объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса

Чрезвычайное положение касается в числе прочего школьной и культурной жизни, а также судоходных поездок. Нельзя проводить общественные мероприятия.

Предложение объявить чрезвычайное положение сделала правительственная комиссия, который руководит премьер-министр. Комиссия соберется на новое заседание в пятницу, 13 марта.

"Понимаю неудобства, которые приносит всем нам объявление чрезвычайного положения, но на чаше весов не только здоровье людей, но и защита их жизней", - заявил премьер-министр Юри Ратас.

Чрезвычайные меры

ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Все общественные мероприятия запрещены.

ОБРАЗОВАНИЕ

- С понедельника, 16 марта, учебные заведения переходят на дистанционное обучение.

- Во всех школах, гимназиях, профессиональных училищах и университетах в пятницу, 13 марта, должен пройти инфодень, на котором дадут ценные указания и материалы для дальнейшей организации учебной работы.

- В университетах и научных учреждениях продолжается научная деятельность.

- Как организовывать деятельность детсадов, решает местное самоуправление.

- С понедельника, 16 марта, прекращают работать школы или кружки по интересам. Отменяются тренировки.

- В школах для детей с особыми потребностями и закрытых детских учреждениях процесс учебной работы будет рассмотрен отдельно.

Подобный распорядок в сфере образования действует до изменения ситуации. Необходимость подобных мер будет оцениваться каждые две недели.

ГРАНИЦА И МЕЖДУНАРОДНОЕ СУДОХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ

- В местах пересечения границы будет введен санитарный контроль для установления у людей симптомов коронавируса.

- Также люди при въезде в страну должны будут заполнить анкету, чтобы было возможно установить, где они находились.

- В аэропортах и портах устанавливается санитарный контроль и вводится требование заполнения анкет подобно наземным пограничным пунктам.

- Прекращается продажа круизов на линии Таллинн-Стокгольм-Таллинн.

- В сотрудничестве с судовой компанией будут разработаны и применены меры по ограничению распространения вируса.

РАЙОНЫ РИСКА

- Министерство социальных дел и Министерство иностранных дел каждое утро будут рассматривать, какие регионы мира отличаются высоким и средним риском заражения.

- По состоянию на 12 марта это следующие страны и регионы: Китай, Италия, Иран, Южная Корея, некоторые департаменты Франции, земли Германии, австрийская земля Тироль, Япония, Сингапур и Испания (Мадрид, Каталония и Страна Басков). Граждане Эстонии и иностранные граждане, прибывающие из этих стран и регионов, должны две недели находиться в карантине.

ДРУГОЕ

- До 1 мая закрываются музеи и кино. Театральные представления, концерты и конференции отменяются.

- Спортивные состязания запрещены до 1 мая.

- Библиотеки остаются открытыми лишь в ограниченном количестве.

- В учреждениях социального попечениях, больницах и местах заключения действует запрет на посещения.