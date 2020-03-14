Новый генпрокурор Андрес Пармас советует не забывать о коррупционерах и у избирательной урны

Недавно вступивший в должность государственный генеральный прокурор Андрес Пармас, говоря о коррупционных схемах между некоторыми предпринимателями и местными политиками, признает, что действующее сейчас состязательное уголовное производство хорошо подходит для распутывания мелких уголовных дел, но в случае больших и объемных производств оно неповоротливо. Также коррупцию на местном уровне сложно понять: для этого нужно получить доступ к внутренней информации маленьких групп лиц, а это отнюдь не просто.
- Отказавшись 3 февраля от судейской мантии, чтобы занять должность генпрокурора, вы словно перешли из одной касты в другую.