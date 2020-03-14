Новый генпрокурор Андрес Пармас советует не забывать о коррупционерах и у избирательной урны

ДОСТУПНО ДЛЯ

- Систему можно сравнить и с трубой. Когда совершается преступление, оно тем или иным образом регистрируется в каком-нибудь следственном учреждении - в полиции, Инспекции окружающей среды, Налогово-таможенном департаменте, - и они расследуют. Дальше дело идет в прокуратуру, и прокуратура направляет обвинение в суд. Извне для защиты лица добавляются адвокатура, защитник. Но система уголовного судопроизводства - словно труба, в одном конце которой находятся следственные учреждения, а в другом конце - суд. И я двигался по этой трубе как бы немного назад, переместился из одного ее конца в середину.