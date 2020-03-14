СВОДКА ПОЛИЦИИ: Мошенник взял кредит на имя женщины

Неизвестное лицо с помощью специальной компьютерной программы оформило на имя женщины различные кредиты на сумму более 10000 евро. Полиция призывает быть осторожными, не позволять устанавливать и копировать в свой компьютер неизвестные программы и не делать это самим. Такие действия могут привести к нежелательным последствиям. Эти программы могут быть разными, одна из таких используемых программ называется "Any Desk".