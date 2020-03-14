Сб, 14.03.2020
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

СВОДКА ПОЛИЦИИ: Мошенник взял кредит на имя женщины
11-12 марта 2020 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В марте в полицию в Нарве обратилась 33-летняя женщина, которая заявила, что без ее ведома и согласия были использованы данные ее банковского счета.

Неизвестное лицо с помощью специальной компьютерной программы оформило на имя женщины различные кредиты на сумму более 10000 евро. Полиция призывает быть осторожными, не позволять устанавливать и копировать в свой компьютер неизвестные программы и не делать это самим. Такие действия могут привести к нежелательным последствиям. Эти программы могут быть разными, одна из таких используемых программ называется "Any Desk".

Задержали за нападение на спутника жизни

12 марта полицию вызвали в квартиру на улице Кеск в Силламяэ, где 35-летняя женщина причинила физическую боль своему 44-летнему спутнику жизни. Полиция задержала женщину.

Из машины украли колеса

В период с 11 по 12 марта из автомобиля, стоявшего на Тартуском шоссе в Йыхви, украли четыре колесных диска с шинами. Предварительная оценка причиненного кражей ущерба - 500 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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