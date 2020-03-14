СВОДКА ПОЛИЦИИ: Мошенник взял кредит на имя женщины
В марте в полицию в Нарве обратилась 33-летняя женщина, которая заявила, что без ее ведома и согласия были использованы данные ее банковского счета.
Неизвестное лицо с помощью специальной компьютерной программы оформило на имя женщины различные кредиты на сумму более 10000 евро. Полиция призывает быть осторожными, не позволять устанавливать и копировать в свой компьютер неизвестные программы и не делать это самим. Такие действия могут привести к нежелательным последствиям. Эти программы могут быть разными, одна из таких используемых программ называется "Any Desk".
Задержали за нападение на спутника жизни
12 марта полицию вызвали в квартиру на улице Кеск в Силламяэ, где 35-летняя женщина причинила физическую боль своему 44-летнему спутнику жизни. Полиция задержала женщину.
Из машины украли колеса
В период с 11 по 12 марта из автомобиля, стоявшего на Тартуском шоссе в Йыхви, украли четыре колесных диска с шинами. Предварительная оценка причиненного кражей ущерба - 500 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.