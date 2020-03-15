Министерство: в ближайшие дни попасть в Эстонию будет крайне сложно

Министерство просит туристические фирмы отнестись к данной ситуации с пониманием и действовать быстро.

"В ситуации, когда распространение коронавируса растет, и страны закрывают границы, разумно вернуть своих людей обратно домой, - сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. - С каждым часом растет вероятность того, что вернуться домой будет очень трудно или даже невозможно".

Все люди должны учитывать, что ситуация меняется быстро, и что при поездке в некоторые страны можно не попасть туда или оказаться в карантине. Поэтому министерство настоятельно рекомендует туристическим фирмам как можно быстрее организовать возращение в Эстонию людей, находящихся сейчас за границей.

"Безопасность людей и их безопасное возвращение домой является сейчас для нас приоритетом, и мы призываем все туристические фирмы действовать быстро", - сказал Аас.

Также нужно соблюдать рекомендации Министерства иностранных дел не отправляться в ближайшие месяцы за границу и не приглашать в Эстонию людей из других стран. После возвращения в Эстонию, если речь идет о регионе повышенного риска, как жители Эстонии, так и граждане других стран должны оставаться две недели в изоляции. Нужно следить за своим здоровьем и следовать инструкциям Департамента здоровья.

Если турист, находящийся за границей по пакетному туру, попал "в ловушку", то согласно статье 8781 Обязательственно-правового закона, организатор тура обязан оказать незамедлительную помощь туристу, оказавшемуся в сложной ситуации, прежде всего предоставить актуальную информацию об услугах здравоохранения, о местных учреждениях и помощи консульства, а также помочь туристу в общении и поиске альтернативных вариантов.