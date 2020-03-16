Нарвскую горуправу критикуют в недостаточности антикризисных мер

Лидер фракции "Наша Нарва" Катри Райк в письме мэру Алексею Евграфову высказала обеспокоенность содержанием его распоряжения от 13 марта о мерах противодействия распространению COVID-19 в нарвских городских учреждениях. Райк отметила, что из восьми перечисленных там мер только две регламентируются, действительно, местной властью, а остальные исходят из установленного правительством чрезвычайного положения.

"Вы сообщаете, что в городских учреждениях разрешено снижать заработную плату до 30 процентов при необходимости. В то же время вы не подчеркиваете возможность домашней работы, которая, безусловно, возможна на многих должностях. Правда, это потребует от организатора работы соответствующих компетенций. Я прошу вас провести дополнительный правовой анализ односторонней меры по снижению заработной платы, которая не обсуждалась с работниками. Добавлю, что в других местных самоуправлениях, насколько мне известно, сегодня не рассматривают такую меру", - обратилась Райк к мэру.

Она также предложила обратить внимание на информирование пожилых нарвитян, которые не получают оповещения через интернет и СМИ. Одно из предложений - открыть специальный инфотелефон, другое - прямая почтовая рассылка по примеру Тарту: Тартуская горуправа 15-16 марта разослала по почтовым ящикам листовки о том, где получать необходимые сведения и как защищать себя от вирусов.

"Очень важно побуждать всех пожилых горожан, которые составляют наибольшую группу риска, регистрироваться для получения помощи. В городе наверняка есть волонтеры, согласные прийти на помощь департаменту социальной помощи при необходимости", - написала Райк.

В ответном комментарии "Северному побережью" Евграфов высказал свое субъективное убеждение, что листовки сами по себе могут породить панику, это лишнее нагнетание ситуации: "Давайте военное положение введем еще...".

- Все эти методы, про которые Катри Райк написала, мы, безусловно, либо обсуждали, либо обсуждаем. Очень приятно, что она переживает о происходящем в городе, но в то же время не надо недооценивать городскую управу и то, что мы делаем. Департамент (социальной помощи) работает, необходимые на сегодняшний день меры предприняты, и сегодня еще будут сделаны определенные вещи, о которых мы будем информировать население.

Касаемо пожилых людей Евграфов сказал, что этот вопрос обсуждался 16 марта и Нарвский департамент социальной помощи скоро предоставит новую информацию.