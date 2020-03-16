Вт, 17.03.2020
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Йыхвиский волостной дом закрыт

По словам Макса Каура, большинство волостных чиновников с понедельника работают удаленно на дому.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, кризисная комиссия Йыхвиского волостного управления решила ограничить доступ в волостной дом и направить большинство чиновников с понедельника на домой на удаленную работу.

- Волостное управление работает в режиме чрезвычайного положения, - сказал волостной старейшина Йыхви Макс Каур, добавив, что большинство чиновников работают удаленно, находясь дома. - Только социальный отдел почти в полном составе на месте.

Он заверил, что все единицы волостного управления обеспечивают предоставление основных услуг через интернет, избегая прямого контакта с людьми.

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