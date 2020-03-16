Йыхвиский волостной дом закрыт

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, кризисная комиссия Йыхвиского волостного управления решила ограничить доступ в волостной дом и направить большинство чиновников с понедельника на домой на удаленную работу.
- Волостное управление работает в режиме чрезвычайного положения, - сказал волостной старейшина Йыхви Макс Каур, добавив, что большинство чиновников работают удаленно, находясь дома. - Только социальный отдел почти в полном составе на месте.
Он заверил, что все единицы волостного управления обеспечивают предоставление основных услуг через интернет, избегая прямого контакта с людьми.