"Северное побережье" продолжит выходить и при чрезвычайном положении, но контора в Йыхви закрыта

"Северное побережье" продолжит выходить, редакция не остановит работу и при чрезвычайном положении, но наша йыхвиская контора временно закрыта.
Для предотвращения возможного распространения коронавируса наша контора в Йыхви (Кесквяльяк, 4, II этаж) закрыта. Большинство сотрудников работают удаленно, находясь дома.
Общение с клиентами ведется по интернету или телефону. Надеемся открыть контору для посетителей, как только угроза распространения вируса в Эстонии уменьшится.
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Для опубликования рекламы и объявлений просим присылать э-письма по адресу: reklaam@pohjarannik.ee.
Купоны с ответами на кроссворды не принимаются.
В связи с сокращением объема рекламы, связанным с введенными на время чрезвычайного положения ограничениями, газета "Северное побережье" выходит на 8 или 12 страницах. Рекомендуем связать подписку с веб-изданием "Северного побережья", чтобы получить доступ к платным газетным статьям.
На веб-странице "Северного побережья" www.pohjarannik.ee имеются как статьи из печатного издания, так и горячие новости.
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