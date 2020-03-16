"Северное побережье" продолжит выходить и при чрезвычайном положении, но контора в Йыхви закрыта

Для предотвращения возможного распространения коронавируса наша контора в Йыхви (Кесквяльяк, 4, II этаж) закрыта. Большинство сотрудников работают удаленно, находясь дома.

Общение с клиентами ведется по интернету или телефону. Надеемся открыть контору для посетителей, как только угроза распространения вируса в Эстонии уменьшится.

Для подписки на газету просим отправлять э-письмо по адресу: tellimine@pohjarannik.ee или оформлять подписку в веб-среде tellimine.ee.

Для опубликования рекламы и объявлений просим присылать э-письма по адресу: reklaam@pohjarannik.ee.

Купоны с ответами на кроссворды не принимаются.

В связи с сокращением объема рекламы, связанным с введенными на время чрезвычайного положения ограничениями, газета "Северное побережье" выходит на 8 или 12 страницах. Рекомендуем связать подписку с веб-изданием "Северного побережья", чтобы получить доступ к платным газетным статьям.

На веб-странице "Северного побережья" www.pohjarannik.ee имеются как статьи из печатного издания, так и горячие новости.