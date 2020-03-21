СВОДКА ПОЛИЦИИ: Интернет-мошенники нашли в Нарве очередную жертву
19 марта в Нарвском отделении полиции начали уголовное производство по факту того, что 58-летний мужчина играл, как он полагал, на бирже и по договоренности с мошенниками перевел со своего расчетного счета в общем около 41434 евро. После последнего перевода веб-страницу, на которой он играл, заблокировали, и с ним уже не связывались.
Мужчины распускали руки
19 марта в три часа ночи полиция получила вызов в квартиру по улице Ваксали в Нарве, где 32-летний мужчина ударил свою 30-летнюю супругу. Полиция задержала мужчину.
18 марта в полицию сообщили, что в квартире по улице Яама в Йыхви 32-летний мужчина причинил боль своей 20-летней сожительнице. Полиция задержала мужчину.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.