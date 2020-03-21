СВОДКА ПОЛИЦИИ: Интернет-мошенники нашли в Нарве очередную жертву

19 марта в Нарвском отделении полиции начали уголовное производство по факту того, что 58-летний мужчина играл, как он полагал, на бирже и по договоренности с мошенниками перевел со своего расчетного счета в общем около 41434 евро. После последнего перевода веб-страницу, на которой он играл, заблокировали, и с ним уже не связывались.