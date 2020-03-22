ПЕРЕДОВИЦА: Время потребления отечественного

Вероятно, правы те, кто находит, что в медицинском смысле Эстония справится с коронавирусом благодаря разумному и ответственному поведению людей, а также хорошей работе медиков. Другое дело, потребуется на это два, три или больше месяцев.
Однако гораздо более глубокие раны нанесет нынешний период экономике, что коснется доходов и благополучия большинства людей. Чем дольше будут длиться обусловленные чрезвычайным положением ограничения, тем с большим коэффициентом усиления отодвинется на будущее нормализация ситуации. Над главной отраслью экономики Ида-Вирумаа - над сланцевой промышленностью - дополнительный топор занесла нефтяная драка между Россией и Саудовской Аравией. Если в результате этого цена нефти надолго останется низкой, то здесь под угрозой окажутся тысячи рабочих мест.
Однако в такой ситуации имеется не особо много тех возможностей, что можно было бы сделать в Эстонии для улучшения ситуации. Попытки правительства направить общественные деньги на сохранение рабочих мест, а также займовые деньги - на публичные инвестиции, которые должны бы добавить работы в государстве, являются в принципе правильными шагами по поддержке своей экономики.
Что касается простых граждан, то хорошо было бы, если бы люди старались тратить свои деньги в основном на отечественное, а еще лучше - на товары и услуги в родных местах. Этим мы поможем друг другу также в экономическом смысле выйти из этого кризиса хотя бы с чуть меньшими потерями. Чем больше денег мы сумеем оставить в Эстонии, тем лучше.
Позитивно действуют в настоящее время также сообщения от тех предпринимателей, которые намерены начать сейчас новые бизнесы - будь то, например, создание водного центра в Нарва-Йыэсуу или строительство еще одного завода масел "Eesti Energia". Эти решения, которые на первый взгляд могут показаться также безумными, вселяют уверенность, что жизнь тут из-за этого кризиса не остановится.