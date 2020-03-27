Оппозиция провалила люганузескую образовательную реформу

Состоявшееся в четверг вечером заседание Люганузеского волостного собрания, созванное в первую очередь для того, чтобы принять решение о проведении в жизнь образовательной реформы, сигнализировало об изменении расстановки сил в волостном собрании, так как вдобавок к тому, что оппозиция десятью голосами провалила реформу образования, было подано заявление о выражении недоверия председателю собрания Дмитрию Дмитриеву. Под заявлением подписались десять депутатов, то есть ровно столько, сколько необходимо для принятия решения.

Причина - в образовательной реформе

Одним из обоснований заявления о выражении недоверия Дмитриеву была та самая образовательная реформа, которую готовили полгода и которая попала в волостное собрание в сокращенном виде, предполагавшем сохранение всех школ, кроме Сондаской. Поскольку договор об объединении предусматривает, что в результате школьной реформы в местах, где сейчас есть школы, должно остаться как минимум начальное образование, председателя волостного собрания обвинили в нарушении договора об объединении.

Еще раньше члены попечительского совета Кивиылиской 1-й средней школы обратились в волостное управление, указав на то, что образовательная реформа, которая объединила бы школы под единым управлением, означала бы проведение нового конкурса на должность директора, и Кивиылиской 1-й средней школе, которая в декабре неожиданно лишилась директора и совсем недавно получила подходящего, не пошло бы на пользу очередное изменение в руководстве школы.

Оппозиция, ряды которой после ухода Энно Винни из политики пополнились одним человеком, провалила реформу, так как, по оценке оппозиционеров, реформа в том виде, в каком ее планировала нынешняя коалиция, бессодержательна и не даст ожидаемого результата. В ходе реформы планировалось объединить под единым управлением эстонские школы и маленькие детсады, а также прекратить деятельность Сондаской школы и Майдлаской школы по интересам.

ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВ: Это значит, что по меньшей мере на два года ситуация со школами сохранится именно в таком виде.

Не прошло и предложение о поправке, которое предполагало сохранение Сондаской школы, но ее объединение единым управлением с Майдлаской школой. При этом варианте под единым управлением оказались бы также Люганузеская школа и Кивиылиская 1-я средняя школа, что все-таки означало бы проведение нового конкурса на замещение должности директора. Не были введены и нижние пределы численности учащихся в школах, в соответствии с которыми Майдлаская школа была бы закрыта, если число учащихся опустится ниже 30. В случае с Люганузеской школой нижний предел составлял 50 учеников.

"Это значит, что мы сможем начать школьную реформу с чистого листа и провести ее не в кабинете, а с вовлечением родителей, попечительских советов и общин", - говорится в совместном заявлении членов фракции.

Лицемерный шаг

По словам председателя волостного собрания Дмитрия Дмитриева, со стороны фракции Партии реформ, которая скорее поддерживала решительную реформу образования, было крайне лицемерным шагом ее провалить. "Это значит, что по меньшей мере на два года ситуация со школами сохранится именно в таком виде, - спрогнозировал он, что до следующих выборов в органы местного самоуправления реформу провести уже невозможно, так как ни у одной из сторон недостаточно голосов для пересмотра и изменения договора об объединении. - Понятно и то, что договор устарел, у нас также программа развития предусматривает при необходимости переоценку вопросов, касающихся школьной сети", - сказал он.

Даже если бы удалось изменить баланс власти или договориться с фракцией Партии реформ, в этом году для этого уже слишком поздно, так как решения, касающиеся школьной сети, следовало принять в марте. "Это означает очень большую нагрузку на бюджет, и я правда не знаю, где найдут дополнительные деньги на это, поскольку бюджет очень напряженный и школам самим не хватает средств на зарплаты спецпедагогов и учителей", - констатировал Дмитриев.

Вдобавок к нарушению договора об объединении Дмитриева упрекнули в нарушении устава волости, так как он не провел выборы заместителя председателя собрания и председателя комиссии по окружающей среде и сельской жизни.