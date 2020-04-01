Коронавирус в Нарве: инспектор здравоохранения призывает наблюдать за самочувствием

Заразившийся молодой человек занимался обслуживанием клиентов.

- Он был направлен семейным доктором на тестирование, поскольку у него поднялась температура до 38,5 и 28 марта был кашель. Лабораторный тест подтвердил коронавирус, - рассказала Кузнецова, как было дело.

Предварительно выяснено, что в контакте с заболевшим были шесть человек в его ночной смене, но эти данные еще могут быть дополнены.

По словам Кузнецовой, все установленные люди, с которыми контактировал заболевший, уже направлены на 14-дневный карантин и наблюдение за здоровьем. "Они пока не тестируются, поскольку у них нет симптомов, если симптомы будут - их направят на тестирование".

- Сам "McDonalds" мы на два дня закрыли на полную дезинфекцию. Какими будут дальнейшие действия - будем еще смотреть, - сказала Кузнецова.

"Северное побережье" поинтересовалось у инспектора, как быть и что предпринять тем многочисленным людям, которые были клиентами ресторана "McDonalds" в Нарве в последние дни и недели.

- Самое первое - наблюдение за своим здоровьем, - отвечает Светлана Кузнецова. - Если поднимается температура, появляется сухой кашель, затрудняется дыхание - тогда оставайтесь дома и по телефону сообщите своему врачу.

Поголовное тестирование в попечительском доме

По информации Департамента здоровья, также в Нарве 31 марта проведено тестирование на коронавирус всех клиентов Нарвского дома попечения. "Результатов тестирования мы пока не получили", - сказала инспектор Светлана Кузнецова.

- Там ни у кого из клиентов и работников не было подозрений на заболевание, просто сейчас к этим учреждениям повышенный интерес, - объяснила она.

Руководитель Нарвского центра социальной работы Татьяна Стольфат тоже подчеркнула, что тестирование в доме попечения было сделано с профилактической целью - и людей с симптомами коронавирусного заболевания там нет.