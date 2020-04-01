Коронавирус в Нарве: инспектор здравоохранения призывает наблюдать за самочувствием

Инспектор здравоохранения из нарвского представительства Департамента здоровья Светлана Кузнецова сообщила, что заражение коронавирусом у одного 19-летнего работника нарвского ресторана "McDonalds" подтверждено.
Заразившийся молодой человек занимался обслуживанием клиентов.
- Он был направлен семейным доктором на тестирование, поскольку у него поднялась температура до 38,5 и 28 марта был кашель. Лабораторный тест подтвердил коронавирус, - рассказала Кузнецова, как было дело.
Предварительно выяснено, что в контакте с заболевшим были шесть человек в его ночной смене, но эти данные еще могут быть дополнены.
По словам Кузнецовой, все установленные люди, с которыми контактировал заболевший, уже направлены на 14-дневный карантин и наблюдение за здоровьем. "Они пока не тестируются, поскольку у них нет симптомов, если симптомы будут - их направят на тестирование".
- Сам "McDonalds" мы на два дня закрыли на полную дезинфекцию. Какими будут дальнейшие действия - будем еще смотреть, - сказала Кузнецова.
"Северное побережье" поинтересовалось у инспектора, как быть и что предпринять тем многочисленным людям, которые были клиентами ресторана "McDonalds" в Нарве в последние дни и недели.
- Самое первое - наблюдение за своим здоровьем, - отвечает Светлана Кузнецова. - Если поднимается температура, появляется сухой кашель, затрудняется дыхание - тогда оставайтесь дома и по телефону сообщите своему врачу.
Поголовное тестирование в попечительском доме
По информации Департамента здоровья, также в Нарве 31 марта проведено тестирование на коронавирус всех клиентов Нарвского дома попечения. "Результатов тестирования мы пока не получили", - сказала инспектор Светлана Кузнецова.
- Там ни у кого из клиентов и работников не было подозрений на заболевание, просто сейчас к этим учреждениям повышенный интерес, - объяснила она.
Руководитель Нарвского центра социальной работы Татьяна Стольфат тоже подчеркнула, что тестирование в доме попечения было сделано с профилактической целью - и людей с симптомами коронавирусного заболевания там нет.
- Это профилактическая мера, которой сейчас пользуются многие дома попечения после случая в Алутагузе, - успокоила Стольфат.