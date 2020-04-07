В Ида-Вируской центральной больнице скончался заразившийся коронавирусом мужчина

На прошлой неделе в ночь на вторник в этой же больнице скончался заразившийся коронавирусом 90-летний жилец Алутагузеского попечительского центра.

После резкого роста числа случаев заражения коронавирусом в Ида-Вирумаа на прошлой неделе в первые дни новой недели добавилось лишь несколько положительных проб: за последние сутки - две, за сутки до этого - тоже две. Эти пробы сдали жители Кохтла-Ярве, которые находились в близком контакте с людьми, у которых ранее уже был диагностирован коронавирус.

В Ида-Вирумаа с начала вспышки эпидемии коронавирус диагностирован у 65 человек, что составляет 4,8 случая заболевания на 10000 жителей. На Сааремаа аналогичный показатель составляет 131,4, в Вырумаа - 19,6.

По словам заведующей Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муузикус, в воскресенье поголовное тестирование прошло также в Кохтла-Ярвеском доме престарелых, расположенном в Ахтмеской городской части. Как сообщила Муузикус, на данный момент известны результаты более половины тестов и все они были отрицательными.

Отрицательными оказались также все пробы, взятые у 19 работников шахты "Estonia", которые могли контактировать со своим коллегой, у которого коронавирус обнаружили в прошлую среду и из-за чего шахта "Estonia" приостановила добычу сланца до конца апреля.

В период с 6 по 7 апреля в Эстонии выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом, сообщает портал rus.err.ee. Умерли за сутки два человека - 92-летний мужчина, который проходил лечение в Ида-Вируской центральной больнице, и 84-летняя женщина, находившаяся в Курессаареской больнице.

В общей сложности за последние 24 часа было сделано 1684 теста на коронавирус, 2% из которых оказались положительными, сообщил во вторник Департамент здоровья.

В Харьюском уезде выявили 18 новых случаев заражения Covid-19, на Сааремаа - 13, в Пярнуском уезде - 3. В Пярнумаа, Рапламаа, Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа выявили по 2 новых случая заражения коронавирусом, в Тартуском уезде - один. Определить место проживания еще одного пациента, у которого диагностировали коронавирус, пока не удалось.

С начала эпидемии по положению на утро 7 апреля в Эстонии было проведено 23 546 тестов, из которых 1149 или 5% были положительными. 38% зараженных - жители Сааремаа, 31% - Харьюмаа.