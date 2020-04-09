Нарва переносит Дни города и отменяет костер Яанова дня, но организаторы заряжены оптимизмом

В нарвском городском бюджете сокращают финансирование и дотирование культурно-массовых мероприятий. Впрочем, сами организаторы крупнейших нарвских фестивалей смотрят на второе полугодие довольно оптимистично.
Как сообщили в Нарвской горуправе, Дни города Нарва и традиционно связанный с ними международный фестиваль современного искусства "Мост дружбы" переносятся c начала июня на август 2020 года. Но и насчет августа полной уверенности нет.
- В сегодняшней ситуации неопределенности городская управа придерживается осторожной политики, так как сложно прогнозировать, когда будет возможность снова проводить массовые мероприятия, - сообщила член Нарвской горуправы Виктория Лутус, заведующая отделом культуры.
Финансирование на минимуме
На Дни города и фестиваль "Мост дружбы" в городской казне Нарвы предусмотрено 60000 евро. В марте горуправа планировала добавить еще 25000, но принятию дополнительного бюджета помешал коронавирусный кризис.
Новый проект корректировки бюджета Нарвское горсобрание рассмотрит в ходе электронного заседания 13-15 апреля: финансирование Дней города и "Моста дружбы" в августе предполагается оставить неизменным.
Зато вычеркивается из бюджета финансирование празднования Яанова дня - экономия 15000 евро.
Еще в марте руководители Нарвы планировали дать немного бюджетных денег на софинансирование частных культурных мероприятий, но сегодня не до этого. Так, отменяется дотирование музыкального фестиваля "Go Narva!" в августе (20000 евро) и Нарвских дней оперы "ContempArt" в сентябре (5000 евро).
- Что касается финансирования и софинансирования планируемых мероприятий, то сейчас неясно, будет ли проведение мероприятия возможным - кризис затягивается и снижается доходная база города. В настоящий момент делать какие-либо финансовые затраты при неопределенности ближайшего будущего неразумно. Мы следим за ситуацией и будем реагировать на возможные изменения, - прокомментировала Виктория Лутус.
Она также высказала надежду на лучшее будущее.
- Надеемся, что при благоприятном прогнозе вопрос о возвращении сумм будет обсуждаться, но в данный момент в этом нет какой-либо уверенности. Это, естественно, будет зависеть и от общей финансовой ситуации к тому времени, - добавила заведующая отделом культуры.
Организаторы мероприятий реагируют на кризис
"Северное побережье" опросило ряд организаторов о том, какие сценарии действий у них на этот непредсказуемо сложный год.
ЮРИЙ "ЮРБАН" НОВИКОВ, главный организатор, автор идеи и вдохновитель фестиваля "Go Narva!" в августе в Нарвской крепости:
- Город Нарва имел совершенно четкий и позитивный настрой в отношении нашего фестиваля. Хочу заметить, что помощь города была единственной в своем роде и очень значимой для нас поддержкой. Причина отказа в финансировании более чем ясна: это вынужденная мера из-за ситуации, заложниками которой мы все стали.
Конечно, теперь возможности "Go Narva!" сильно ограничены - и не только из-за того, что город не сможет выделить нам финансовую субсидию. Всем понятно, что у людей сейчас не будет прежних возможностей покупать билеты, тем более в таком количестве, на которое мы рассчитывали - порядка 3000 человек при средней цене на билет в 20 евро.
У нас уже были готовы афиши, со всеми артистами и поставщиками были достигнуты договоренности, мы были готовы выходить в продажу, старт был назначен на 16 марта, но опять же по понятным причинам все отложено. Тем не менее мы пока не сдаемся и пересматриваем возможности проведения фестиваля. Нам очень важно, чтобы фестиваль жил, это наше детище, и мы очень за него переживаем.
Однозначно, масштаб фестиваля не будет таким широким, каким он был в 2019 году и должен был быть в 2020-м. Возможно, он пройдет на относительно небольшой, но очень дружественной и, можно сказать, родной для нас площадке клуба "Ro-Ro" с участием нескольких коллективов.
В общем, мы не заявляем об отмене фестиваля. Мы очень любим город Нарва, очень любим музыку, и организация концертов, праздников, фестивалей - это наше любимое занятие и мы не можем просто взять и все бросить. Что бы ни случилось - только вперед! Oleme вместе!
МАТИ ЛИЛЛИАЛЛИК,
главный организатор Нарвского энергозабега, назначенного на 13 июня:
- Сейчас мало что можно сказать, потому что особое положение сохраняется. Наверное, будем ждать до начала мая - и тогда решим, что делать.
Один вариант - энергозабег все-таки состоится в уже назначенный день, второй вариант - проведем его чуть позже, например, осенью, третий вариант - в следующем году.
В этот раз ведь должен быть юбилейный, десятый, Нарвский энергозабег, и поэтому очень трудно нам решить, как лучше поступить. Очень хочется, чтобы все бегуны, желающие приехать в Нарву, смогли это сделать, а для этого надо, чтобы особое положение закончилось и коронавирус ушел.
ЮЛИЯ САВИЦКАЯ,
организатор и руководитель Нарвских дней оперы "ContempArt":
- У нас все по плану, это значит, что если коронавирусный карантин не затянется на катастрофически продолжительный срок, то пятые по счету оперные дни в Нарве состоятся 4-13 сентября.
Как уже писалось, особенно порадуются любители классического репертуара: на кренгольмской сцене дадут "Свадьбу Фигаро", "Фиделио", познакомят с барочной музыкой.
ХЕЛЕН СИЛДНА,
главный организатор фестиваля музыки и городской культуры "Station Narva":
- "Station Narva 2020" состоится обязательно. Для этого есть два варианта - либо в конце августа, на той же неделе, что и Таллиннская неделя музыки, либо позже осенью. Окончательное решение мы примем, когда правительство издаст указания о завершении карантинных ограничений.
Вся наша команда скучает по Нарве - мы с нетерпением ждем фестиваля и встречи со всеми нашими друзьями-коллегами. А пока - остаемся дома и бережем здоровье!