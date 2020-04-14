СВОДКА ПОЛИЦИИ: Воры унесли скульптуру
9 апреля было возбуждено делопроизводство в связи с тем, что в период с 7 по 8 апреля с улицы Олеви в Нарва-Йыэсуу украли женскую скульптуру. Причиненный кражей ущерб - 5000 евро.
Ударила супруга ножом
10 апреля в полицию сообщили, что на улице Сыпрузе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 47-летняя женщина ударила ножом своего 42-летнего супруга, причинив вред его здоровью. Пострадавшего доставили в больницу. Полиция задержала женщину.
Подняла руку на несовершеннолетнюю дочь
11 апреля полицию вызвали в квартиру на улице Уускюла в Нарве, где 35-летняя женщина ударила свою 14-летнюю дочь. Полиция задержала мать в качестве подозреваемой.
Выстрелил в подъезде
12 апреля полиции сообщили, что в подъезде дома на улице Алтсерва в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 47-летний мужчина совершил выстрел из оружия. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
Задержали угрожавшего
11 апреля полицию вызвали в квартиру на улице Уускюла в Нарве, где 42-летний мужчина угрожал своей 37-летней супруге. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.
Подвергся нападению на улице
10 апреля полицию вызвали на улицу Харидузе в Нарве, где ударили 43-летнего мужчину. Мужчина тяжело пострадал. Обстоятельства случившегося установит следствие.
Украли маникюрный чемодан
9 апреля было возбуждено уголовное производство по факту того, что 8 апреля возле дома на проспекте Кангеласте в Нарве присвоили чемодан с маникюрными принадлежностями. Приблизительный размер причиненного ущерба - 300 евро.
Из автобуса украли топливо
10 апреля в полицию сообщили, что из автобуса, стоявшего на бульваре Эстония в Ахтме, украли примерно 300 литров топлива.
Задержали алковора
12 апреля полицию вызвали в место для ночлега на улице А. Пушкина в Нарве, где 44-летний мужчина украл спиртные напитки на сумму 27 евро. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.