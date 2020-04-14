СВОДКА ПОЛИЦИИ: Воры унесли скульптуру

Ударила супруга ножом

10 апреля в полицию сообщили, что на улице Сыпрузе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 47-летняя женщина ударила ножом своего 42-летнего супруга, причинив вред его здоровью. Пострадавшего доставили в больницу. Полиция задержала женщину.

Подняла руку на несовершеннолетнюю дочь

11 апреля полицию вызвали в квартиру на улице Уускюла в Нарве, где 35-летняя женщина ударила свою 14-летнюю дочь. Полиция задержала мать в качестве подозреваемой.

Выстрелил в подъезде

12 апреля полиции сообщили, что в подъезде дома на улице Алтсерва в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 47-летний мужчина совершил выстрел из оружия. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

Задержали угрожавшего

11 апреля полицию вызвали в квартиру на улице Уускюла в Нарве, где 42-летний мужчина угрожал своей 37-летней супруге. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.

Подвергся нападению на улице

10 апреля полицию вызвали на улицу Харидузе в Нарве, где ударили 43-летнего мужчину. Мужчина тяжело пострадал. Обстоятельства случившегося установит следствие.

Украли маникюрный чемодан

9 апреля было возбуждено уголовное производство по факту того, что 8 апреля возле дома на проспекте Кангеласте в Нарве присвоили чемодан с маникюрными принадлежностями. Приблизительный размер причиненного ущерба - 300 евро.

Из автобуса украли топливо

10 апреля в полицию сообщили, что из автобуса, стоявшего на бульваре Эстония в Ахтме, украли примерно 300 литров топлива.

Задержали алковора

12 апреля полицию вызвали в место для ночлега на улице А. Пушкина в Нарве, где 44-летний мужчина украл спиртные напитки на сумму 27 евро. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

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