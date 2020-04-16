Ренеэ Меристе: "Завтра будет чудесный день"

Мы благодарны кредиторам, которые ощущают ответственность и готовы помочь людям, отложив платежные обязательства, продлив сроки кредитов или предложив другую поддержку. Однако есть и такие кредиторы, которые, например, сами получают помощь от банков и правительства, но не "делятся" предложенными им возможностями.

Чем больше предприятий выберут такой подход, тем меньше мы будем все вместе в этой ситуации. Заимодавцы, которые говорят, будто они лучше других и поэтому вы должны платить им, - вот главная причина, почему мы оказались в таком положении. Это и есть причина, почему природа помогает нам снизить темп жизни. Это значит также, что они вообще не понимают тех, кто потерял работу, доход и, может быть, даже семью.

Если ты эгоцентрично ведешь бизнес и, будучи эгоистом, не волнуешься о том, кто выживет, а кто нет, то, пожалуйста, не используй в повседневной деятельности фразу: "В этой ситуации мы вместе".

В этой ситуации все мы должны быть вместе, все люди. Мы очень благодарны тем, кто находится сейчас на передовой, - медикам, работникам продуктовых магазинов, водителям и многим другим. Они жертвуют собой, что поддержать и помочь всем остальным.

Мир не вернется во вчерашний день и никогда прежде не возвращался. Мир продолжает вращаться и всегда меняется.

Что ты будешь делать завтра?

Захочешь ли ты видеть в социальных сетях, чем занимается кто-то другой, лайкать красивые чужие фотографии и видео? Или захочешь сам любить и жить, находиться на природе и делать все, чтобы вирусы вроде сегодняшнего никогда больше нам не досаждали? Будет ли измеряться твоя успешность лайками и просмотрами? Или же ощущением счастья? Может быть, нежелание пользоваться социальными сетями сделает тебя более счастливым?

Захочешь ли ты жить по-прежнему и скоро оказаться в такой же ситуации, в какой мы находимся сегодня? Что самое важное в твоей жизни? Таблица "Excel", отражающая бесконечно добавляющиеся данные? Мы будем все больше покупать и потреблять, пусть искусственный интеллект выполняет работу людей, пусть люди будут безработными, пусть все делают роботы и машины.

Больше, больше, еще больше. Дай мне всего и побольше! Подожди, остановись на мгновение! Хочешь ли ты завтра быть счастливым?

Являюсь ли я человеком? Являюсь ли я частью природы? Или пусть роботы руководят нами: забудьте природу и то, что вы люди. А вдруг природа действительно останавливает нас, когда мы сами о своей планете не заботимся?

Мировое загрязнение в последние недели резко уменьшилось, озоновый слой утолщается, природа восстанавливается и становится сильнее - хорошо это или нет? Кто руководит нами - люди или все-таки природа?

Какую жизнь ты предпочитаешь? Сидеть дома, испытывать смертельный страх и бесконечно покупать и потреблять? Или хочешь выйти и погулять, послушать пение птиц, обнять всех, кого любишь и о ком заботишься? Нужен ли тебе тренажерный зал 24/7 и должен ли ты посещать его, ощущая стресс, когда пойти туда нельзя? Хочешь ли ты завтра быть счастливым? Или будешь переживать, как бы купить и потребить больше, и страдать от того, что у твоего соседа вещей больше, чем у тебя?

Надеемся, что, скорее, рано, чем поздно, мы сможем сказать: "Мы выживем".

Считаю, что мы должны продолжить традицию беречь планету Земля.

Теперь мы знаем, что в состоянии сидеть дома две и даже больше недель, а также остановить все. Может быть, пора договориться о том, что ежегодно в марте и сентябре мы будем давать нашей планете неделю отдыха и проводить это время со своими близкими и семьями дома, как делаем сейчас во время карантина?

Планета Земля сможет передохнуть и все мы почувствуем себя ближе к природе. Или же станем потреблять и покупать столько, сколько возможно, и ждать, когда природа снова нас остановит?

Чудный день.

Сегодня чудесный день.

Дети в школе, торговые центры открыты, самолеты летают, путешествия разрешены, недвижимость продается, биржи снова растут.

Да, я выжил.