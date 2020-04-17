В Ида-Вирумаа шестой человек скончался из-за коронавируса, за сутки диагностированы четыре новых случая

В Ида-Вирумаа от коронавируса скончались шесть человек, трое из них на этой неделе.

С начала эпидемии коронавирус в уезде был обнаружен у 94 человек. Из 123 тестов, полученных за последние сутки, четыре оказались положительными.

По словам заведующей Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муузикус, новые инфицированные заразились в известных очагах: либо в семейном кругу, либо от коллег, у которых уже был диагностирован коронавирус. По ее словам, на этой неделе новых вспышек в Ида-Вирумаа не выявлено.

Муузикус не хотела бы сообщать более подробную информация о том, из каких самоуправлений на этой неделе добавились новые инфицированные, но отметила, что большинство из них - люди, живущие в Кохтла-Ярве или его окрестностях.

Всего в Эстонии по состоянию на утро 17 аперля сделано 37 594 тестов, из которых 1459, или 3,9%, были положительными, сообщает портал rus.err.ee. Умерли 38 человек. Из больниц выписались 145 человек.

Коронавирус диагностирован у сотрудника Вируской тюрьмы

В четверг, 16 апреля, был диагностирован коронавирус у сотрудника Вируской тюрьмы, который последний раз в тюрьме был 27 марта, а после этого работал из дома, сообщает портал rus.err.ee. Выясняются его возможные контакты с другими работниками тюрьмы, при необходимости их протестируют.

Заболевший сотрудник находится на домашнем лечении, передет пресс-служба эстонских тюрем.

Всего на данный момент взяли 155 проб на коронавирус у сотрудников тюрьмы. Ранее положительный результат дали тесты одного сотрудника Тартуской тюрьмы и одного кадета Колледжа юстиции Академии МВД.

Сотрудник из Тарту, у которого выявили коронавирус в начале апреля, на данный момент выздоровел, но по-прежнему находится на домашнем карантине.

Выздоровел и кадет, который заразился, когда находился не на службе. Он готов вернуться на работу в тюрьму, но пока еще тоже еще остается дома на карантине.

По имеющимся данным, все сотрудники эстонских тюрем, у которых был выявлен коронавирус, заразились за пределами тюрьмы.