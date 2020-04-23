ПЕРЕДОВИЦА: Что значит "высокая степень приоритетности"?

Так было далеко не всегда, вспомнить хотя бы не столь давние высказывания нынешнего министра экономики Таави Ааса, который однажды назвал исчезновение более чем 800 рабочих мест в "Eesti Energia" в прошлом году преувеличением, а спустя некоторое время сказал идавирусцам, что в исчезновении рабочих мест в Ида-Вирумаа нет ничего экстраординарного - в здешних краях это ведь не в первый раз.

Вопрос в том, в чем содержательно выражается обещанная премьер-министром "высокая степень приоритетности и сфокусированность на Ида-Вирумаа". Да, вроде бы идет работа над ида-вируской программой деятельности и ида-вируской программой, изучают возможности направить в Ида-Вирумаа деньги из фонда справедливого перехода Европейского союза. Но во всем этом много неопределенности, в то время как количество проблем за плечами растет с каждым днем.