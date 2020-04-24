За пьяное вождение - на два года в тюрьму

23 апреля Вируский уездный суд в рамках согласительного производства признал 38-летнего мужчину виновным и назначил ему наказание по совокупности в виде года тюремного заключения. К данному наказанию добавили неотбытую часть вынесенного ему судом в декабре прошлого года наказания и присудили ему окончательным наказанием по совокупности 2 года 3 месяца и 29 дней тюремного заключения.

Пьяный и без прав

Согласно обвинению, 37-летний мужчина 21 марта в 16.00 разогнался на своем автомобиле "Volvo V50" до скорости 186 км/ч в Йыхви на отрезке дороги, где максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч, тем самым водитель превысил скорость не менее чем на 90 километров.

Руководитель патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Леа Бяренсон рассказала, что находившийся за рулем автомобиля мужчина проигнорировал указание полиции остановиться и пытался скрыться.

- За автомобилем последовал патруль полиции, и через несколько минут нарушитель остановился. Выяснилось, что 37-летний водитель был в состоянии опьянения, вождение в котором наказывается в уголовном порядке, - сказала Бяренсон.

Стоит отметить и тот факт, что у подозреваемого никогда не было права на управление транспортным средством, но, несмотря на это, помимо субботнего случая он в нынешнем феврале 15-го числа в 00.48 гнал на том же автомобиле по шоссе со скоростью 146 км/ч и также находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обвиняемый неоднократно ранее наказывался в уголовном порядке, в том числе за управление в состоянии опьянения моторно-транспортным средством. Вируская окружная прокуратура ходатайствовала в суде о взятии мужчины под стражу на время досудебного производства, потому что поведение данного человека крайне опасно для общества.

Пьяных водителей стало больше

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергея Листова, два последних случая были совершены с особой дерзостью. Листов заявляет, что это просто совпадение, что эти безумные пьяные гонки не закончились большой трагедией, как это произошло 11 января этого года на Сааремаа, где погибли три человека.

- Также было бы неправильно думать, что из-за объявленного в Эстонии чрезвычайного положения такие опасные события останутся незамеченными. Наоборот, общественный порядок особенно важен сегодня, и мы делаем все от себя зависящее для того, чтобы в обществе царили мир и безопасность. В свете всего этого мы рассматриваем такие дела крайне решительно, а также со всей строгостью, - напомнил Листов.

Руководитель патрульной службы Йыхвиского отделения полиции напоминает, что хотя в условиях чрезвычайного положения полиция не проводит массовых рейдов "Дуют все", сейчас работает больше патрулей полиции, которые пристально следят за дорожным движением.

- С 12 марта по сей день в Ида-Вирумаа задержано 84 нетрезвых водителя, что почти наполовину больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В данном случае кроме того, что водитель был в состоянии уголовно наказуемого опьянения, он очень сильно превышал скорость, что намного увеличивает риск совершения ДТП. Своим наплевательским поведением он осознанно подверг опасности не только самого себя, но и жизнь и здоровье других людей. Такие гонки надо оставить для компьютерных игр, ведь другие люди хотят доехать домой живыми, - сказала Леа Бяренсон.