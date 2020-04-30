Чт, 30.04.2020
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"Kiviõli Keemiatööstus" сворачивает производство масла

"Kiviõli Keemiatööstus" - крупнейший работодатель Люганузеской волости, обеспечивающий работой 520 человек.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Kiviõli Keemiatööstus", крупнейший работодатель Люганузеской волости, который во время кризиса уже сократил 60 человек, собирается уменьшить в летние месяцы объем производства масла наполовину, и примерно ста работникам придется уйти в принудительный отпуск.

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По иронии судьбы, именно в нынешнем апреле "Kiviõli Keemiatööstus" идет на производственный рекорд, так как производство масла удалось наладить лучше, чем когда-либо раньше. Однако у этого успеха горький привкус, так как цена на тяжелый топочный мазут во вторник опустилась уже ниже 100 евро за тонну.

Осенью предприятие может закрыться окончательно

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