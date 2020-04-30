"Kiviõli Keemiatööstus" сворачивает производство масла

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По иронии судьбы, именно в нынешнем апреле "Kiviõli Keemiatööstus" идет на производственный рекорд, так как производство масла удалось наладить лучше, чем когда-либо раньше. Однако у этого успеха горький привкус, так как цена на тяжелый топочный мазут во вторник опустилась уже ниже 100 евро за тонну.