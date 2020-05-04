Коронавирус в Ида-Вирумаа отступает

Заведующая Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муузикус констатировала, что поскольку в Ида-Вирумаа остается последний активный очаг в Кивиыли, нужно быть настороже. "Пройдет еще немного времени, прежде чем можно будет уверенно сказать, что новых заболевших не прибавится, так как инкубационный период еще не прошел. Но, конечно, хорошо, что все тесты последних дней дали отрицательный результат", - сказала она.

В прошлую среду сеть магазинов "Maxima" сообщила, что в результате выборочного тестирования коронавирус был обнаружен у одного работника силламяэского магазина. "Maxima" сообщила, что поскольку у заразившегося работника отсутствовали симптомы заболевания, его протестировали во внерабочее время и с момента его последнего присутствия на работе прошло уже 72 часа, то опасности заражения клиентов и необходимости закрывать магазин нет. Сотрудников, которые контактировали с заразившимся на работе, отправили домой на карантин на две недели.

По словам Марье Муузикус, в Силламяэ не добавилось других заразившихся вдобавок к инфицированному работнику "Maxima". "Там отреагировали очень быстро, и мы надеемся, что больше никого не будет".

Вспышка коронавируса идет на спад и в одном из крупнейших и унесших больше всего жизней очагов вируса в Ида-Вирумаа - в Алутагузеском доме попечения в Мяэтагузе. "Пока не решусь сказать со стопроцентной уверенностью, что там все закончилось. Но хорошо, что и там все последние тесты как среди подопечных, так и среди работников дали отрицательный результат", - сказала Муузикус.

В городе Кохтла-Ярве, где заразились около 30 человек, большинство, по словам Муузикус, выздоровели. "Продолжают лечиться те, кто болеет в более тяжелой форме и у кого есть сопутствующие заболевания. Окончательную оценку, здоров человек или нет, в конце концов дает все-таки семейный врач".