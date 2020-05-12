СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Машина врезалась в опору линии электропередачи

10 мая в 22.23 на 1 км шоссе Пеэтерристи - Кудрукюла в Нарва-Йыэсуу автомобиль "Audi A6", которым управляла 36-летняя женщина, выехал с проезжей части и врезался в опору линии электропередачи. Водителя доставили в Ида-Вирускую центральную больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.