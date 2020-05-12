СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Машина врезалась в опору линии электропередачи
10 мая в 22.23 на 1 км шоссе Пеэтерристи - Кудрукюла в Нарва-Йыэсуу автомобиль "Audi A6", которым управляла 36-летняя женщина, выехал с проезжей части и врезался в опору линии электропередачи. Водителя доставили в Ида-Вирускую центральную больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.
Мужчина попал около гаража под машину
8 мая в 13.35 на территории гаражного товарищества, расположенного в деревне Ярве Тойлаской волости, 38-летний мужчина на автомобиле "Volkswagen Passat" наехал на 56-летнего мужчину. Скорая помощь оказала пострадавшему помощь на месте.
Велосипедистка получила травму
9 мая в 9.37 на дороге в Нарвский порт 64-летняя женщина не справилась с управлением велосипедом и упала. Велосипедистку доставили в Нарвскую больницу.