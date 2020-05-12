Вт, 12.05.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Машина врезалась в опору линии электропередачи
8-10 мая 2020 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Elmo Riig

10 мая в 22.23 на 1 км шоссе Пеэтерристи - Кудрукюла в Нарва-Йыэсуу автомобиль "Audi A6", которым управляла 36-летняя женщина, выехал с проезжей части и врезался в опору линии электропередачи. Водителя доставили в Ида-Вирускую центральную больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Мужчина попал около гаража под машину

8 мая в 13.35 на территории гаражного товарищества, расположенного в деревне Ярве Тойлаской волости, 38-летний мужчина на автомобиле "Volkswagen Passat" наехал на 56-летнего мужчину. Скорая помощь оказала пострадавшему помощь на месте.

Велосипедистка получила травму 

9 мая в 9.37 на дороге в Нарвский порт 64-летняя женщина не справилась с управлением велосипедом и упала. Велосипедистку доставили в Нарвскую больницу.

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