ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Будто на разных планетах

Госвласть последние 30 лет была не особо щедра - по сравнению с другими крупными городами - на инвестиции в этот третий по численности населения город Эстонии. В то же время парадоксальным образом и те более известные объекты, что были созданы в Нарве при поддержке государства, вызывали у местных властей если не противостояние, то чрезвычайно прохладное отношение.

Вспомним, что в начале 90-х годов нарвские власти нисколько не воодушевляло строительство пограничного пункта рядом с крепостью Германа. Или как один из бывших председателей горсобрания объявил, что его ноги не будет в новом здании Нарвского колледжа Тартуского университета, ставшем в итоге одним из представительнейших зданий пограничного города. Поддержку создания нарвского театрального центра "Свободной сцены" эстонские политики годами отмечали как один из крупнейших успехов на пути развития Нарвы, и в то же время нарвские власти давали понять, что им он особо не нужен и тратить на него городские деньги они не позволят. Предыдущего мэра за то и сняли, что он выделил из городской казны несколько тысяч евро на одно из представлений.

Такое функционирование в двух разных мирах отмечается и в случае достраиваемого грандиозного здания колледжа Академии внутренней обороны, в котором разместятся учебные помещения, общежитие и бассейн. Нарвские власти три года назад отказались вложить в него хотя бы цент, после чего общение между сторонами, по сути, прервалось.