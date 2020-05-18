Йыхви расширит парковку перед волостным домом

- Парковка там есть, но ее нужно привести в порядок, сейчас она страшно пылит при ветреной погоде, - сказал специалист волостного управления по хозяйству Айво Тамм.

По его словам, там планируется установить несколько уличных светильников и уложить новый слой асфальта.

- Это уже старая история, планы существуют с того момента, как здесь находится волостной дом, но раньше не было денег на расширение парковки, - сказал Тамм.

Однако тендер нельзя провести прежде, чем волостное собрание утвердит дополнительный бюджет. Площадь добавляемой парковочной зоны - около 1000 квадратных метров, тут можно будет разместить около 30 дополнительных парковочных мест. По словам Тамма, положение с парковочными местами там напряженное, так как парковкой пользуются наряду с работниками и клиентами волостного управления персонал и клиенты других расположенных поблизости учреждений.