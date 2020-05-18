Йыхви расширит парковку перед волостным домом

Йыхвиское волостное управление намерено в ближайшее время привести в порядок площадку между волостным домом и уездным судом, за счет которой можно расширить парковку.
- Парковка там есть, но ее нужно привести в порядок, сейчас она страшно пылит при ветреной погоде, - сказал специалист волостного управления по хозяйству Айво Тамм.
По его словам, там планируется установить несколько уличных светильников и уложить новый слой асфальта.
- Это уже старая история, планы существуют с того момента, как здесь находится волостной дом, но раньше не было денег на расширение парковки, - сказал Тамм.
Однако тендер нельзя провести прежде, чем волостное собрание утвердит дополнительный бюджет. Площадь добавляемой парковочной зоны - около 1000 квадратных метров, тут можно будет разместить около 30 дополнительных парковочных мест. По словам Тамма, положение с парковочными местами там напряженное, так как парковкой пользуются наряду с работниками и клиентами волостного управления персонал и клиенты других расположенных поблизости учреждений.
Деньги на расширение парковки собираются взять из выделенной правительством республики самоуправлениям дополнительной суммы на ремонт дорог и улиц. Йыхви получил нынче благодаря этим средствам дополнительно 252148 евро, которые использует на приведение в порядок волостных дорог и улиц. "У нас есть целый список дорог, на которые пойдут эти деньги", - отметил Тамм.